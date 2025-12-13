报价部分
CAEP: Cantor Equity Partners III, Inc.

10.20 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CAEP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点10.19和高点10.21进行交易。

关注Cantor Equity Partners III, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CAEP股票今天的价格是多少？

Cantor Equity Partners III, Inc.股票今天的定价为10.20。它在10.19 - 10.21范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到40。CAEP的实时价格图表显示了这些更新。

Cantor Equity Partners III, Inc.股票是否支付股息？

Cantor Equity Partners III, Inc.目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.23%和USD。实时查看图表以跟踪CAEP走势。

如何购买CAEP股票？

您可以以10.20的当前价格购买Cantor Equity Partners III, Inc.股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而40和-0.10%显示市场活动。立即关注CAEP的实时图表更新。

如何投资CAEP股票？

投资Cantor Equity Partners III, Inc.需要考虑年度范围10.17 - 11.09和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CAEP价格图表，了解每日变化。

Cantor Equity Partners III, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cantor Equity Partners III, Inc.的最高价格是11.09。在10.17 - 11.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cantor Equity Partners III, Inc.的绩效。

Cantor Equity Partners III, Inc.股票的最低价格是多少？

Cantor Equity Partners III, Inc.（CAEP）的最低价格为10.17。将其与当前的10.20和10.17 - 11.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CAEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CAEP股票是什么时候拆分的？

Cantor Equity Partners III, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和-4.23%中可见。

日范围
10.19 10.21
年范围
10.17 11.09
前一天收盘价
10.19
开盘价
10.21
卖价
10.20
买价
10.50
最低价
10.19
最高价
10.21
交易量
40
日变化
0.10%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.50%
年变化
-4.23%
13 十二月, 星期六