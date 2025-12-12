クォートセクション
通貨 / CAEP
CAEP: キャンター・エクイティ・パートナーズIII

10.19 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CAEPの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.19の安値と10.21の高値で取引されました。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CAEP株の現在の価格は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの株価は本日10.19です。10.19 - 10.21内で取引され、前日の終値は10.19、取引量は23に達しました。CAEPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの株は配当を出しますか？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの現在の価格は10.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.32%やUSDにも注目します。CAEPの動きはライブチャートで確認できます。

CAEP株を買う方法は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの株は現在10.19で購入可能です。注文は通常10.19または10.49付近で行われ、23や-0.20%が市場の動きを示します。CAEPの最新情報はライブチャートで確認できます。

CAEP株に投資する方法は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIへの投資では、年間の値幅10.17 - 11.09と現在の10.19を考慮します。注文は多くの場合10.19や10.49で行われる前に、-0.10%や-3.60%と比較されます。CAEPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの株の最高値は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの過去1年の最高値は11.09でした。10.17 - 11.09内で株価は大きく変動し、10.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。キャンター・エクイティ・パートナーズIIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIの株の最低値は？

キャンター・エクイティ・パートナーズIII(CAEP)の年間最安値は10.17でした。現在の10.19や10.17 - 11.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CAEPの動きはライブチャートで確認できます。

CAEPの株式分割はいつ行われましたか？

キャンター・エクイティ・パートナーズIIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.19、-4.32%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.19 10.21
1年のレンジ
10.17 11.09
以前の終値
10.19
始値
10.21
買値
10.19
買値
10.49
安値
10.19
高値
10.21
出来高
23
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
-3.60%
1年の変化
-4.32%
