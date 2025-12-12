- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAEP: Cantor Equity Partners III, Inc.
Le taux de change de CAEP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.19 et à un maximum de 10.21.
Suivez la dynamique Cantor Equity Partners III, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CAEP aujourd'hui ?
L'action Cantor Equity Partners III, Inc. est cotée à 10.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.19 - 10.21, a clôturé hier à 10.19 et son volume d'échange a atteint 23. Le graphique en temps réel du cours de CAEP présente ces mises à jour.
L'action Cantor Equity Partners III, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Cantor Equity Partners III, Inc. est actuellement valorisé à 10.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CAEP.
Comment acheter des actions CAEP ?
Vous pouvez acheter des actions Cantor Equity Partners III, Inc. au cours actuel de 10.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.19 ou de 10.49, le 23 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CAEP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CAEP ?
Investir dans Cantor Equity Partners III, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.17 - 11.09 et le prix actuel 10.19. Beaucoup comparent -0.10% et -3.60% avant de passer des ordres à 10.19 ou 10.49. Consultez le graphique du cours de CAEP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cantor Equity Partners III, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Cantor Equity Partners III, Inc. l'année dernière était 11.09. Au cours de 10.17 - 11.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cantor Equity Partners III, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cantor Equity Partners III, Inc. ?
Le cours le plus bas de Cantor Equity Partners III, Inc. (CAEP) sur l'année a été 10.17. Sa comparaison avec 10.19 et 10.17 - 11.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CAEP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CAEP a-t-elle été divisée ?
Cantor Equity Partners III, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.19 et -4.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.19
- Ouverture
- 10.21
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Plus Bas
- 10.19
- Plus Haut
- 10.21
- Volume
- 23
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.10%
- Changement à 6 Mois
- -3.60%
- Changement Annuel
- -4.32%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev