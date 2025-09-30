- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BML-PL: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
A taxa do BML-PL para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.65 e o mais alto foi 20.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BML-PL hoje?
Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) está avaliado em 20.68. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 20.71, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PL em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 20.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.04% e USD. Monitore os movimentos de BML-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BML-PL?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) pelo preço atual 20.68. Ordens geralmente são executadas perto de 20.68 ou 20.98, enquanto 39 e -0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BML-PL?
Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 20.05 - 21.11 e o preço atual 20.68. Muitos comparam -0.14% e -2.04% antes de enviar ordens em 20.68 ou 20.98. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) no último ano foi 21.11. As ações oscilaram bastante dentro de 20.05 - 21.11, e a comparação com 20.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) no ano foi 20.05. A comparação com o preço atual 20.68 e 20.05 - 21.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PL?
No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.71 e -2.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.71
- Open
- 20.79
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Low
- 20.65
- High
- 20.80
- Volume
- 39
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- -0.14%
- Mudança de 6 meses
- -2.04%
- Mudança anual
- -2.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4