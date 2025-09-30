CotaçõesSeções
Moedas / BML-PL
Voltar para Ações

BML-PL: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.68 USD 0.03 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BML-PL para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.65 e o mais alto foi 20.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BML-PL hoje?

Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) está avaliado em 20.68. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 20.71, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PL em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 20.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.04% e USD. Monitore os movimentos de BML-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BML-PL?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) pelo preço atual 20.68. Ordens geralmente são executadas perto de 20.68 ou 20.98, enquanto 39 e -0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BML-PL?

Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 20.05 - 21.11 e o preço atual 20.68. Muitos comparam -0.14% e -2.04% antes de enviar ordens em 20.68 ou 20.98. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) no último ano foi 21.11. As ações oscilaram bastante dentro de 20.05 - 21.11, e a comparação com 20.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) no ano foi 20.05. A comparação com o preço atual 20.68 e 20.05 - 21.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PL?

No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.71 e -2.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.65 20.80
Faixa anual
20.05 21.11
Fechamento anterior
20.71
Open
20.79
Bid
20.68
Ask
20.98
Low
20.65
High
20.80
Volume
39
Mudança diária
-0.14%
Mudança mensal
-0.14%
Mudança de 6 meses
-2.04%
Mudança anual
-2.04%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4