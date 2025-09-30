QuotazioniSezioni
BML-PL
BML-PL: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.68 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BML-PL ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.65 e ad un massimo di 20.80.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BML-PL oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit sono prezzate a 20.68. Viene scambiato all'interno di -0.14%, la chiusura di ieri è stata 20.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BML-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagano dividendi?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit è attualmente valutato a 20.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BML-PL.

Come acquistare azioni BML-PL?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit al prezzo attuale di 20.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.68 o 20.98, mentre 39 e -0.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BML-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BML-PL?

Investire in Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit implica considerare l'intervallo annuale 20.05 - 21.11 e il prezzo attuale 20.68. Molti confrontano -0.14% e -2.04% prima di effettuare ordini su 20.68 o 20.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BML-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 21.11. All'interno di 20.05 - 21.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) nel corso dell'anno è stato 20.05. Confrontandolo con gli attuali 20.68 e 20.05 - 21.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BML-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BML-PL?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.71 e -2.04%.

Intervallo Giornaliero
20.65 20.80
Intervallo Annuale
20.05 21.11
Chiusura Precedente
20.71
Apertura
20.79
Bid
20.68
Ask
20.98
Minimo
20.65
Massimo
20.80
Volume
39
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
-0.14%
Variazione Semestrale
-2.04%
Variazione Annuale
-2.04%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4