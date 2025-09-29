- Обзор рынка
BML-PL: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
Курс BML-PL за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.66, а максимальная — 20.80.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BML-PL сегодня?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) сегодня оценивается на уровне 20.68. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 20.71, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 20.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения BML-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции BML-PL?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PL) по текущей цене 20.68. Ордера обычно размещаются около 20.68 или 20.98, тогда как 36 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BML-PL?
Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 20.05 - 21.11 и текущей цены 20.68. Многие сравнивают -0.14% и -2.04% перед размещением ордеров на 20.68 или 20.98. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) за последний год составила 21.11. Акции заметно колебались в пределах 20.05 - 21.11, сравнение с 20.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PL) за год составила 20.05. Сравнение с текущими 20.68 и 20.05 - 21.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BML-PL?
В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.71 и -2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.71
- Open
- 20.79
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Low
- 20.66
- High
- 20.80
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -2.04%
- Годовое изменение
- -2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%