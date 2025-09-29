クォートセクション
通貨 / BML-PL
BML-PL: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.68 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BML-PLの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり20.65の安値と20.80の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BML-PL株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株価は本日20.68です。-0.14%内で取引され、前日の終値は20.71、取引量は39に達しました。BML-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの現在の価格は20.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.04%やUSDにも注目します。BML-PLの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PL株を買う方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は現在20.68で購入可能です。注文は通常20.68または20.98付近で行われ、39や-0.53%が市場の動きを示します。BML-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。

BML-PL株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositへの投資では、年間の値幅20.05 - 21.11と現在の20.68を考慮します。注文は多くの場合20.68や20.98で行われる前に、-0.14%や-2.04%と比較されます。BML-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は21.11でした。20.05 - 21.11内で株価は大きく変動し、20.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BML-PL)の年間最安値は20.05でした。現在の20.68や20.05 - 21.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BML-PLの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PLの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.71、-2.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.65 20.80
1年のレンジ
20.05 21.11
以前の終値
20.71
始値
20.79
買値
20.68
買値
20.98
安値
20.65
高値
20.80
出来高
39
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
-0.14%
6ヶ月の変化
-2.04%
1年の変化
-2.04%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待