Moedas / BML-PG
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.63 USD 0.03 (0.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BML-PG para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.59 e o mais alto foi 20.67.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BML-PG hoje?

Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) está avaliado em 20.63. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 20.60, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PG em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 20.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.81% e USD. Monitore os movimentos de BML-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BML-PG?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) pelo preço atual 20.63. Ordens geralmente são executadas perto de 20.63 ou 20.93, enquanto 8 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BML-PG?

Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 20.26 - 21.95 e o preço atual 20.63. Muitos comparam 0.73% e -1.81% antes de enviar ordens em 20.63 ou 20.93. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) no último ano foi 21.95. As ações oscilaram bastante dentro de 20.26 - 21.95, e a comparação com 20.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) no ano foi 20.26. A comparação com o preço atual 20.63 e 20.26 - 21.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PG?

No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.60 e -1.81% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.59 20.67
Faixa anual
20.26 21.95
Fechamento anterior
20.60
Open
20.60
Bid
20.63
Ask
20.93
Low
20.59
High
20.67
Volume
8
Mudança diária
0.15%
Mudança mensal
0.73%
Mudança de 6 meses
-1.81%
Mudança anual
-1.81%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4