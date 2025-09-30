- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
A taxa do BML-PG para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.59 e o mais alto foi 20.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BML-PG hoje?
Hoje Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) está avaliado em 20.63. O instrumento é negociado dentro de 0.15%, o fechamento de ontem foi 20.60, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BML-PG em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit está avaliado em 20.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.81% e USD. Monitore os movimentos de BML-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BML-PG?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) pelo preço atual 20.63. Ordens geralmente são executadas perto de 20.63 ou 20.93, enquanto 8 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BML-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BML-PG?
Investir em Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit envolve considerar a faixa anual 20.26 - 21.95 e o preço atual 20.63. Muitos comparam 0.73% e -1.81% antes de enviar ordens em 20.63 ou 20.93. Estude as mudanças diárias de preço de BML-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) no último ano foi 21.95. As ações oscilaram bastante dentro de 20.26 - 21.95, e a comparação com 20.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) no ano foi 20.26. A comparação com o preço atual 20.63 e 20.26 - 21.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BML-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BML-PG?
No passado Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.60 e -1.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.60
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.59
- High
- 20.67
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 0.73%
- Mudança de 6 meses
- -1.81%
- Mudança anual
- -1.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4