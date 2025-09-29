クォートセクション
通貨 / BML-PG
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.63 USD 0.03 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BML-PGの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり20.59の安値と20.67の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BML-PG株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株価は本日20.63です。0.15%内で取引され、前日の終値は20.60、取引量は8に達しました。BML-PGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの現在の価格は20.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.81%やUSDにも注目します。BML-PGの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PG株を買う方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositの株は現在20.63で購入可能です。注文は通常20.63または20.93付近で行われ、8や0.15%が市場の動きを示します。BML-PGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BML-PG株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositへの投資では、年間の値幅20.26 - 21.95と現在の20.63を考慮します。注文は多くの場合20.63や20.93で行われる前に、0.73%や-1.81%と比較されます。BML-PGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は21.95でした。20.26 - 21.95内で株価は大きく変動し、20.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(BML-PG)の年間最安値は20.26でした。現在の20.63や20.26 - 21.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BML-PGの動きはライブチャートで確認できます。

BML-PGの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.60、-1.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.59 20.67
1年のレンジ
20.26 21.95
以前の終値
20.60
始値
20.60
買値
20.63
買値
20.93
安値
20.59
高値
20.67
出来高
8
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
0.73%
6ヶ月の変化
-1.81%
1年の変化
-1.81%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待