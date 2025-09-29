- Обзор рынка
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
Курс BML-PG за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.59, а максимальная — 20.67.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BML-PG сегодня?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) сегодня оценивается на уровне 20.63. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 20.60, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 20.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.81% и USD. Отслеживайте движения BML-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции BML-PG?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) по текущей цене 20.63. Ордера обычно размещаются около 20.63 или 20.93, тогда как 8 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BML-PG?
Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 20.26 - 21.95 и текущей цены 20.63. Многие сравнивают 0.73% и -1.81% перед размещением ордеров на 20.63 или 20.93. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) за последний год составила 21.95. Акции заметно колебались в пределах 20.26 - 21.95, сравнение с 20.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) за год составила 20.26. Сравнение с текущими 20.63 и 20.26 - 21.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BML-PG?
В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.60 и -1.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.60
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.59
- High
- 20.67
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- -1.81%
- Годовое изменение
- -1.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%