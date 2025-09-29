КотировкиРазделы
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit

20.63 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BML-PG за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.59, а максимальная — 20.67.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BML-PG сегодня?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) сегодня оценивается на уровне 20.63. Инструмент торгуется в пределах 0.15%, вчерашнее закрытие составило 20.60, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BML-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit?

Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit в настоящее время оценивается в 20.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.81% и USD. Отслеживайте движения BML-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции BML-PG?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) по текущей цене 20.63. Ордера обычно размещаются около 20.63 или 20.93, тогда как 8 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BML-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BML-PG?

Инвестирование в Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit предполагает учет годового диапазона 20.26 - 21.95 и текущей цены 20.63. Многие сравнивают 0.73% и -1.81% перед размещением ордеров на 20.63 или 20.93. Изучайте ежедневные изменения цены BML-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) за последний год составила 21.95. Акции заметно колебались в пределах 20.26 - 21.95, сравнение с 20.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) за год составила 20.26. Сравнение с текущими 20.63 и 20.26 - 21.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BML-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BML-PG?

В прошлом Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.60 и -1.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.59 20.67
Годовой диапазон
20.26 21.95
Предыдущее закрытие
20.60
Open
20.60
Bid
20.63
Ask
20.93
Low
20.59
High
20.67
Объем
8
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
-1.81%
Годовое изменение
-1.81%
