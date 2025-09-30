- Übersicht
BML-PG: Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit
Der Wechselkurs von BML-PG hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.59 bis zu einem Hoch von 20.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BML-PG heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) notiert heute bei 20.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.60 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BML-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BML-PG Dividenden?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit wird derzeit mit 20.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BML-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BML-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit (BML-PG) zum aktuellen Kurs von 20.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.63 oder 20.93 platziert, während 8 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BML-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BML-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit müssen die jährliche Spanne 20.26 - 21.95 und der aktuelle Kurs 20.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.73% und -1.81%, bevor sie Orders zu 20.63 oder 20.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BML-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) im vergangenen Jahr lag bei 21.95. Innerhalb von 20.26 - 21.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BML-PG) im Laufe des Jahres betrug 20.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.63 und der Spanne 20.26 - 21.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BML-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BML-PG statt?
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Deposit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.60 und -1.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.60
- Eröffnung
- 20.60
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Tief
- 20.59
- Hoch
- 20.67
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- -1.81%
- Jahresänderung
- -1.81%
