- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAMA: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF
A taxa do BAMA para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.44 e o mais alto foi 33.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAMA hoje?
Hoje Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) está avaliado em 33.44. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 33.42, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAMA em tempo real.
As ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF pagam dividendos?
Atualmente Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF está avaliado em 33.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.82% e USD. Monitore os movimentos de BAMA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAMA?
Você pode comprar ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) pelo preço atual 33.44. Ordens geralmente são executadas perto de 33.44 ou 33.74, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAMA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAMA?
Investir em Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF envolve considerar a faixa anual 27.34 - 33.59 e o preço atual 33.44. Muitos comparam 3.27% e 11.95% antes de enviar ordens em 33.44 ou 33.74. Estude as mudanças diárias de preço de BAMA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
O maior preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) no último ano foi 33.59. As ações oscilaram bastante dentro de 27.34 - 33.59, e a comparação com 33.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
O menor preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) no ano foi 27.34. A comparação com o preço atual 33.44 e 27.34 - 33.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAMA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAMA?
No passado Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.42 e 9.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.42
- Open
- 33.44
- Bid
- 33.44
- Ask
- 33.74
- Low
- 33.44
- High
- 33.44
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 3.27%
- Mudança de 6 meses
- 11.95%
- Mudança anual
- 9.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8