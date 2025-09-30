报价部分
货币 / BAMA
回到股票

BAMA: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF

33.42 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAMA汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点33.40和高点33.42进行交易。

关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAMA股票今天的价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF股票今天的定价为33.42。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为33.35，交易量达到4。BAMA的实时价格图表显示了这些更新。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF股票是否支付股息？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF目前的价值为33.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.75%和USD。实时查看图表以跟踪BAMA走势。

如何购买BAMA股票？

您可以以33.42的当前价格购买Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF股票。订单通常设置在33.42或33.72附近，而4和0.03%显示市场活动。立即关注BAMA的实时图表更新。

如何投资BAMA股票？

投资Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF需要考虑年度范围27.34 - 33.59和当前价格33.42。许多人在以33.42或33.72下订单之前，会比较3.21%和。实时查看BAMA价格图表，了解每日变化。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF的最高价格是33.59。在27.34 - 33.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF的绩效。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF股票的最低价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF（BAMA）的最低价格为27.34。将其与当前的33.42和27.34 - 33.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAMA股票是什么时候拆分的？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.35和9.75%中可见。

日范围
33.40 33.42
年范围
27.34 33.59
前一天收盘价
33.35
开盘价
33.41
卖价
33.42
买价
33.72
最低价
33.40
最高价
33.42
交易量
4
日变化
0.21%
月变化
3.21%
6个月变化
11.88%
年变化
9.75%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8