BAMA: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF
Der Wechselkurs von BAMA hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.44 bis zu einem Hoch von 33.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAMA heute?
Die Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) notiert heute bei 33.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.42 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von BAMA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAMA Dividenden?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF wird derzeit mit 33.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAMA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAMA-Aktien?
Sie können Aktien von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) zum aktuellen Kurs von 33.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.47 oder 33.77 platziert, während 3 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAMA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAMA-Aktien?
Bei einer Investition in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF müssen die jährliche Spanne 27.34 - 33.59 und der aktuelle Kurs 33.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.37% und 12.05%, bevor sie Orders zu 33.47 oder 33.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAMA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
Der höchste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) im vergangenen Jahr lag bei 33.59. Innerhalb von 27.34 - 33.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
Der niedrigste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) im Laufe des Jahres betrug 27.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.47 und der Spanne 27.34 - 33.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAMA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAMA statt?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.42 und 9.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.42
- Eröffnung
- 33.44
- Bid
- 33.47
- Ask
- 33.77
- Tief
- 33.44
- Hoch
- 33.48
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 3.37%
- 6-Monatsänderung
- 12.05%
- Jahresänderung
- 9.92%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8