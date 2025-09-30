- Panoramica
BAMA: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF
Il tasso di cambio BAMA ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.40 e ad un massimo di 33.42.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAMA oggi?
Oggi le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF sono prezzate a 33.42. Viene scambiato all'interno di 0.21%, la chiusura di ieri è stata 33.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAMA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF pagano dividendi?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF è attualmente valutato a 33.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAMA.
Come acquistare azioni BAMA?
Puoi acquistare azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF al prezzo attuale di 33.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.42 o 33.72, mentre 4 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAMA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAMA?
Investire in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.34 - 33.59 e il prezzo attuale 33.42. Molti confrontano 3.21% e 11.88% prima di effettuare ordini su 33.42 o 33.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAMA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
Il prezzo massimo di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF nell'ultimo anno è stato 33.59. All'interno di 27.34 - 33.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF?
Il prezzo più basso di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF (BAMA) nel corso dell'anno è stato 27.34. Confrontandolo con gli attuali 33.42 e 27.34 - 33.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAMA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAMA?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Active ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.35 e 9.75%.
- Chiusura Precedente
- 33.35
- Apertura
- 33.41
- Bid
- 33.42
- Ask
- 33.72
- Minimo
- 33.40
- Massimo
- 33.42
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 3.21%
- Variazione Semestrale
- 11.88%
- Variazione Annuale
- 9.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8