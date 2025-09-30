CotaçõesSeções
Moedas / BAC-PL
Voltar para Ações

BAC-PL: Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S

1284.39 USD 0.39 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PL para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1283.10 e o mais alto foi 1286.57.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PL hoje?

Hoje Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) está avaliado em 1284.39. O instrumento é negociado dentro de 0.03%, o fechamento de ontem foi 1284.00, e o volume de negociação atingiu 44. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PL em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S está avaliado em 1284.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.61% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PL?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) pelo preço atual 1284.39. Ordens geralmente são executadas perto de 1284.39 ou 1284.69, enquanto 44 e -0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PL?

Investir em Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S envolve considerar a faixa anual 1160.01 - 1297.70 e o preço atual 1284.39. Muitos comparam 3.58% e 8.61% antes de enviar ordens em 1284.39 ou 1284.69. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) no último ano foi 1297.70. As ações oscilaram bastante dentro de 1160.01 - 1297.70, e a comparação com 1284.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) no ano foi 1160.01. A comparação com o preço atual 1284.39 e 1160.01 - 1297.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PL?

No passado Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1284.00 e 8.61% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1283.10 1286.57
Faixa anual
1160.01 1297.70
Fechamento anterior
1284.00
Open
1284.44
Bid
1284.39
Ask
1284.69
Low
1283.10
High
1286.57
Volume
44
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
3.58%
Mudança de 6 meses
8.61%
Mudança anual
8.61%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4