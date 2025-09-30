- Übersicht
BAC-PL: Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S
Der Wechselkurs von BAC-PL hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1283.10 bis zu einem Hoch von 1286.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PL heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) notiert heute bei 1284.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1284.00 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von BAC-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PL Dividenden?
Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S wird derzeit mit 1284.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PL-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) zum aktuellen Kurs von 1284.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1284.39 oder 1284.69 platziert, während 44 und -0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PL-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S müssen die jährliche Spanne 1160.01 - 1297.70 und der aktuelle Kurs 1284.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.58% und 8.61%, bevor sie Orders zu 1284.39 oder 1284.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) im vergangenen Jahr lag bei 1297.70. Innerhalb von 1160.01 - 1297.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1284.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) im Laufe des Jahres betrug 1160.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1284.39 und der Spanne 1160.01 - 1297.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PL statt?
Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1284.00 und 8.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1284.00
- Eröffnung
- 1284.44
- Bid
- 1284.39
- Ask
- 1284.69
- Tief
- 1283.10
- Hoch
- 1286.57
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 3.58%
- 6-Monatsänderung
- 8.61%
- Jahresänderung
- 8.61%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4