KurseKategorien
Währungen / BAC-PL
Zurück zum Aktien

BAC-PL: Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S

1284.39 USD 0.39 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PL hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1283.10 bis zu einem Hoch von 1286.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PL heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) notiert heute bei 1284.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1284.00 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von BAC-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PL Dividenden?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S wird derzeit mit 1284.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PL-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) zum aktuellen Kurs von 1284.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1284.39 oder 1284.69 platziert, während 44 und -0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PL-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S müssen die jährliche Spanne 1160.01 - 1297.70 und der aktuelle Kurs 1284.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.58% und 8.61%, bevor sie Orders zu 1284.39 oder 1284.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) im vergangenen Jahr lag bei 1297.70. Innerhalb von 1160.01 - 1297.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1284.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) im Laufe des Jahres betrug 1160.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1284.39 und der Spanne 1160.01 - 1297.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PL statt?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1284.00 und 8.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1283.10 1286.57
Jahresspanne
1160.01 1297.70
Vorheriger Schlusskurs
1284.00
Eröffnung
1284.44
Bid
1284.39
Ask
1284.69
Tief
1283.10
Hoch
1286.57
Volumen
44
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
3.58%
6-Monatsänderung
8.61%
Jahresänderung
8.61%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4