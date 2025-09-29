КотировкиРазделы
BAC-PL: Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S

1284.10 USD 0.10 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1283.10, а максимальная — 1286.57.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PL сегодня?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) сегодня оценивается на уровне 1284.10. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 1284.00, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S в настоящее время оценивается в 1284.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.59% и USD. Отслеживайте движения BAC-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PL?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S (BAC-PL) по текущей цене 1284.10. Ордера обычно размещаются около 1284.10 или 1284.40, тогда как 41 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PL?

Инвестирование в Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S предполагает учет годового диапазона 1160.01 - 1297.70 и текущей цены 1284.10. Многие сравнивают 3.56% и 8.59% перед размещением ордеров на 1284.10 или 1284.40. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) за последний год составила 1297.70. Акции заметно колебались в пределах 1160.01 - 1297.70, сравнение с 1284.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) за год составила 1160.01. Сравнение с текущими 1284.10 и 1160.01 - 1297.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PL?

В прошлом Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1284.00 и 8.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1283.10 1286.57
Годовой диапазон
1160.01 1297.70
Предыдущее закрытие
1284.00
Open
1284.44
Bid
1284.10
Ask
1284.40
Low
1283.10
High
1286.57
Объем
41
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
3.56%
6-месячное изменение
8.59%
Годовое изменение
8.59%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.