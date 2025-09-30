QuotazioniSezioni
BAC-PL
BAC-PL: Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S

1284.39 USD 0.39 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PL ha avuto una variazione del 0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1283.10 e ad un massimo di 1286.57.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PL oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S sono prezzate a 1284.39. Viene scambiato all'interno di 0.03%, la chiusura di ieri è stata 1284.00 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S pagano dividendi?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S è attualmente valutato a 1284.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PL.

Come acquistare azioni BAC-PL?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S al prezzo attuale di 1284.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1284.39 o 1284.69, mentre 44 e -0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PL?

Investire in Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S implica considerare l'intervallo annuale 1160.01 - 1297.70 e il prezzo attuale 1284.39. Molti confrontano 3.58% e 8.61% prima di effettuare ordini su 1284.39 o 1284.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 1297.70. All'interno di 1160.01 - 1297.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1284.00 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PL) nel corso dell'anno è stato 1160.01. Confrontandolo con gli attuali 1284.39 e 1160.01 - 1297.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PL?

Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd S ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1284.00 e 8.61%.

Intervallo Giornaliero
1283.10 1286.57
Intervallo Annuale
1160.01 1297.70
Chiusura Precedente
1284.00
Apertura
1284.44
Bid
1284.39
Ask
1284.69
Minimo
1283.10
Massimo
1286.57
Volume
44
Variazione giornaliera
0.03%
Variazione Mensile
3.58%
Variazione Semestrale
8.61%
Variazione Annuale
8.61%
