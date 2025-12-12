- Visão do mercado
APAD: Aparadise Acquisition Corp.
A taxa do APAD para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.06 e o mais alto foi 10.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Aparadise Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APAD hoje?
Hoje Aparadise Acquisition Corp. (APAD) está avaliado em 10.06. O instrumento é negociado dentro de 10.06 - 10.08, o fechamento de ontem foi 10.08, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APAD em tempo real.
As ações de Aparadise Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Aparadise Acquisition Corp. está avaliado em 10.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.62% e USD. Monitore os movimentos de APAD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APAD?
Você pode comprar ações de Aparadise Acquisition Corp. (APAD) pelo preço atual 10.06. Ordens geralmente são executadas perto de 10.06 ou 10.36, enquanto 17 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APAD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APAD?
Investir em Aparadise Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.87 - 10.12 e o preço atual 10.06. Muitos comparam -0.10% e 1.62% antes de enviar ordens em 10.06 ou 10.36. Estude as mudanças diárias de preço de APAD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aparadise Acquisition Corp.?
O maior preço de Aparadise Acquisition Corp. (APAD) no último ano foi 10.12. As ações oscilaram bastante dentro de 9.87 - 10.12, e a comparação com 10.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aparadise Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aparadise Acquisition Corp.?
O menor preço de Aparadise Acquisition Corp. (APAD) no ano foi 9.87. A comparação com o preço atual 10.06 e 9.87 - 10.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APAD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APAD?
No passado Aparadise Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.08 e 1.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.08
- Open
- 10.08
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 10.06
- High
- 10.08
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- 1.62%
- Mudança anual
- 1.62%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.