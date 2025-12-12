- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
APAD: Aパラダイス・アクイジション
APADの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.06の安値と10.08の高値で取引されました。
Aパラダイス・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
APAD株の現在の価格は？
Aパラダイス・アクイジションの株価は本日10.07です。10.06 - 10.08内で取引され、前日の終値は10.08、取引量は34に達しました。APADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aパラダイス・アクイジションの株は配当を出しますか？
Aパラダイス・アクイジションの現在の価格は10.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.72%やUSDにも注目します。APADの動きはライブチャートで確認できます。
APAD株を買う方法は？
Aパラダイス・アクイジションの株は現在10.07で購入可能です。注文は通常10.07または10.37付近で行われ、34や-0.10%が市場の動きを示します。APADの最新情報はライブチャートで確認できます。
APAD株に投資する方法は？
Aパラダイス・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.12と現在の10.07を考慮します。注文は多くの場合10.07や10.37で行われる前に、0.00%や1.72%と比較されます。APADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aパラダイス・アクイジションの株の最高値は？
Aパラダイス・アクイジションの過去1年の最高値は10.12でした。9.87 - 10.12内で株価は大きく変動し、10.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aパラダイス・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aパラダイス・アクイジションの株の最低値は？
Aパラダイス・アクイジション(APAD)の年間最安値は9.87でした。現在の10.07や9.87 - 10.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APADの動きはライブチャートで確認できます。
APADの株式分割はいつ行われましたか？
Aパラダイス・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.08、1.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.08
- 始値
- 10.08
- 買値
- 10.07
- 買値
- 10.37
- 安値
- 10.06
- 高値
- 10.08
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 1.72%
- 1年の変化
- 1.72%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前