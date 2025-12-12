クォートセクション
通貨 / APAD
APAD: Aパラダイス・アクイジション

10.07 USD 0.01 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

APADの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.06の安値と10.08の高値で取引されました。

Aパラダイス・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

APAD株の現在の価格は？

Aパラダイス・アクイジションの株価は本日10.07です。10.06 - 10.08内で取引され、前日の終値は10.08、取引量は34に達しました。APADのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Aパラダイス・アクイジションの株は配当を出しますか？

Aパラダイス・アクイジションの現在の価格は10.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.72%やUSDにも注目します。APADの動きはライブチャートで確認できます。

APAD株を買う方法は？

Aパラダイス・アクイジションの株は現在10.07で購入可能です。注文は通常10.07または10.37付近で行われ、34や-0.10%が市場の動きを示します。APADの最新情報はライブチャートで確認できます。

APAD株に投資する方法は？

Aパラダイス・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.12と現在の10.07を考慮します。注文は多くの場合10.07や10.37で行われる前に、0.00%や1.72%と比較されます。APADの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aパラダイス・アクイジションの株の最高値は？

Aパラダイス・アクイジションの過去1年の最高値は10.12でした。9.87 - 10.12内で株価は大きく変動し、10.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aパラダイス・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aパラダイス・アクイジションの株の最低値は？

Aパラダイス・アクイジション(APAD)の年間最安値は9.87でした。現在の10.07や9.87 - 10.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。APADの動きはライブチャートで確認できます。

APADの株式分割はいつ行われましたか？

Aパラダイス・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.08、1.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.06 10.08
1年のレンジ
9.87 10.12
以前の終値
10.08
始値
10.08
買値
10.07
買値
10.37
安値
10.06
高値
10.08
出来高
34
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
1.72%
1年の変化
1.72%
