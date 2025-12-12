- Обзор рынка
APAD: Aparadise Acquisition Corp.
Курс APAD за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.08.
Следите за динамикой Aparadise Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APAD сегодня?
Aparadise Acquisition Corp. (APAD) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.08, вчерашнее закрытие составило 10.08, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APAD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aparadise Acquisition Corp.?
Aparadise Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения APAD на графике в реальном времени.
Как купить акции APAD?
Вы можете купить акции Aparadise Acquisition Corp. (APAD) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 17 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APAD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APAD?
Инвестирование в Aparadise Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.12 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают -0.10% и 1.62% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены APAD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aparadise Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Aparadise Acquisition Corp. (APAD) за последний год составила 10.12. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.12, сравнение с 10.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aparadise Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aparadise Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Aparadise Acquisition Corp. (APAD) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.06 и 9.87 - 10.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APAD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APAD?
В прошлом Aparadise Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.08 и 1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.08
- Open
- 10.08
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 10.06
- High
- 10.08
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.62%
- Годовое изменение
- 1.62%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.