APAD: Aparadise Acquisition Corp.

10.06 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APAD за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.08.

Следите за динамикой Aparadise Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APAD сегодня?

Aparadise Acquisition Corp. (APAD) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.08, вчерашнее закрытие составило 10.08, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aparadise Acquisition Corp.?

Aparadise Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.62% и USD. Отслеживайте движения APAD на графике в реальном времени.

Как купить акции APAD?

Вы можете купить акции Aparadise Acquisition Corp. (APAD) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 17 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APAD?

Инвестирование в Aparadise Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.12 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают -0.10% и 1.62% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены APAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aparadise Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Aparadise Acquisition Corp. (APAD) за последний год составила 10.12. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.12, сравнение с 10.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aparadise Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aparadise Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Aparadise Acquisition Corp. (APAD) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.06 и 9.87 - 10.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APAD?

В прошлом Aparadise Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.08 и 1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.06 10.08
Годовой диапазон
9.87 10.12
Предыдущее закрытие
10.08
Open
10.08
Bid
10.06
Ask
10.36
Low
10.06
High
10.08
Объем
17
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
1.62%
Годовое изменение
1.62%
