报价部分
货币 / APAD
回到股票

APAD: Aparadise Acquisition Corp.

10.05 USD 0.03 (0.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APAD汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.05和高点10.08进行交易。

关注Aparadise Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APAD股票今天的价格是多少？

Aparadise Acquisition Corp.股票今天的定价为10.05。它在10.05 - 10.08范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到60。APAD的实时价格图表显示了这些更新。

Aparadise Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Aparadise Acquisition Corp.目前的价值为10.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.52%和USD。实时查看图表以跟踪APAD走势。

如何购买APAD股票？

您可以以10.05的当前价格购买Aparadise Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.05或10.35附近，而60和-0.30%显示市场活动。立即关注APAD的实时图表更新。

如何投资APAD股票？

投资Aparadise Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.87 - 10.12和当前价格10.05。许多人在以10.05或10.35下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看APAD价格图表，了解每日变化。

Aparadise Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aparadise Acquisition Corp.的最高价格是10.12。在9.87 - 10.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aparadise Acquisition Corp.的绩效。

Aparadise Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Aparadise Acquisition Corp.（APAD）的最低价格为9.87。将其与当前的10.05和9.87 - 10.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APAD股票是什么时候拆分的？

Aparadise Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和1.52%中可见。

日范围
10.05 10.08
年范围
9.87 10.12
前一天收盘价
10.08
开盘价
10.08
卖价
10.05
买价
10.35
最低价
10.05
最高价
10.08
交易量
60
日变化
-0.30%
月变化
-0.20%
6个月变化
1.52%
年变化
1.52%
13 十二月, 星期六