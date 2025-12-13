APAD: Aparadise Acquisition Corp.
今日APAD汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点10.05和高点10.08进行交易。
关注Aparadise Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
APAD股票今天的价格是多少？
Aparadise Acquisition Corp.股票今天的定价为10.05。它在10.05 - 10.08范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到60。APAD的实时价格图表显示了这些更新。
Aparadise Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Aparadise Acquisition Corp.目前的价值为10.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.52%和USD。实时查看图表以跟踪APAD走势。
如何购买APAD股票？
您可以以10.05的当前价格购买Aparadise Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.05或10.35附近，而60和-0.30%显示市场活动。立即关注APAD的实时图表更新。
如何投资APAD股票？
投资Aparadise Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.87 - 10.12和当前价格10.05。许多人在以10.05或10.35下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看APAD价格图表，了解每日变化。
Aparadise Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aparadise Acquisition Corp.的最高价格是10.12。在9.87 - 10.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aparadise Acquisition Corp.的绩效。
Aparadise Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Aparadise Acquisition Corp.（APAD）的最低价格为9.87。将其与当前的10.05和9.87 - 10.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APAD股票是什么时候拆分的？
Aparadise Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和1.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.08
- 开盘价
- 10.08
- 卖价
- 10.05
- 买价
- 10.35
- 最低价
- 10.05
- 最高价
- 10.08
- 交易量
- 60
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 1.52%
- 年变化
- 1.52%