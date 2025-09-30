- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
A taxa do ALL-PI para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.10 e o mais alto foi 21.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALL-PI hoje?
Hoje Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) está avaliado em 21.18. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 21.05, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALL-PI em tempo real.
As ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagam dividendos?
Atualmente Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing está avaliado em 21.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.91% e USD. Monitore os movimentos de ALL-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALL-PI?
Você pode comprar ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) pelo preço atual 21.18. Ordens geralmente são executadas perto de 21.18 ou 21.48, enquanto 23 e 0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALL-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALL-PI?
Investir em Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing envolve considerar a faixa anual 18.81 - 22.03 e o preço atual 21.18. Muitos comparam 4.64% e 9.91% antes de enviar ordens em 21.18 ou 21.48. Estude as mudanças diárias de preço de ALL-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALLSTATE CORP?
O maior preço de ALLSTATE CORP (ALL-PI) no último ano foi 22.03. As ações oscilaram bastante dentro de 18.81 - 22.03, e a comparação com 21.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALLSTATE CORP?
O menor preço de ALLSTATE CORP (ALL-PI) no ano foi 18.81. A comparação com o preço atual 21.18 e 18.81 - 22.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALL-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALL-PI?
No passado Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.05 e 9.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.05
- Open
- 21.10
- Bid
- 21.18
- Ask
- 21.48
- Low
- 21.10
- High
- 21.18
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 0.62%
- Mudança mensal
- 4.64%
- Mudança de 6 meses
- 9.91%
- Mudança anual
- 9.91%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4