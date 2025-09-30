CotaçõesSeções
ALL-PI
ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

21.18 USD 0.13 (0.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALL-PI para hoje mudou para 0.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.10 e o mais alto foi 21.18.

Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ALL-PI hoje?

Hoje Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) está avaliado em 21.18. O instrumento é negociado dentro de 0.62%, o fechamento de ontem foi 21.05, e o volume de negociação atingiu 23. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALL-PI em tempo real.

As ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagam dividendos?

Atualmente Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing está avaliado em 21.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.91% e USD. Monitore os movimentos de ALL-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ALL-PI?

Você pode comprar ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) pelo preço atual 21.18. Ordens geralmente são executadas perto de 21.18 ou 21.48, enquanto 23 e 0.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALL-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ALL-PI?

Investir em Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing envolve considerar a faixa anual 18.81 - 22.03 e o preço atual 21.18. Muitos comparam 4.64% e 9.91% antes de enviar ordens em 21.18 ou 21.48. Estude as mudanças diárias de preço de ALL-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ALLSTATE CORP?

O maior preço de ALLSTATE CORP (ALL-PI) no último ano foi 22.03. As ações oscilaram bastante dentro de 18.81 - 22.03, e a comparação com 21.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ALLSTATE CORP?

O menor preço de ALLSTATE CORP (ALL-PI) no ano foi 18.81. A comparação com o preço atual 21.18 e 18.81 - 22.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALL-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALL-PI?

No passado Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.05 e 9.91% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.10 21.18
Faixa anual
18.81 22.03
Fechamento anterior
21.05
Open
21.10
Bid
21.18
Ask
21.48
Low
21.10
High
21.18
Volume
23
Mudança diária
0.62%
Mudança mensal
4.64%
Mudança de 6 meses
9.91%
Mudança anual
9.91%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4