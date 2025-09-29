- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
ALL-PIの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり21.10の安値と21.18の高値で取引されました。
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ALL-PI株の現在の価格は？
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株価は本日21.18です。0.62%内で取引され、前日の終値は21.05、取引量は23に達しました。ALL-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は配当を出しますか？
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の現在の価格は21.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.91%やUSDにも注目します。ALL-PIの動きはライブチャートで確認できます。
ALL-PI株を買う方法は？
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は現在21.18で購入可能です。注文は通常21.18または21.48付近で行われ、23や0.38%が市場の動きを示します。ALL-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
ALL-PI株に投資する方法は？
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing への投資では、年間の値幅18.81 - 22.03と現在の21.18を考慮します。注文は多くの場合21.18や21.48で行われる前に、4.64%や9.91%と比較されます。ALL-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALLSTATE CORPの株の最高値は？
ALLSTATE CORPの過去1年の最高値は22.03でした。18.81 - 22.03内で株価は大きく変動し、21.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALLSTATE CORPの株の最低値は？
ALLSTATE CORP(ALL-PI)の年間最安値は18.81でした。現在の21.18や18.81 - 22.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALL-PIの動きはライブチャートで確認できます。
ALL-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.05、9.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.05
- 始値
- 21.10
- 買値
- 21.18
- 買値
- 21.48
- 安値
- 21.10
- 高値
- 21.18
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- 4.64%
- 6ヶ月の変化
- 9.91%
- 1年の変化
- 9.91%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前