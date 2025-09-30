KurseKategorien
Währungen / ALL-PI
ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

21.18 USD 0.13 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALL-PI hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.10 bis zu einem Hoch von 21.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALL-PI heute?

Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) notiert heute bei 21.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.05 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von ALL-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALL-PI Dividenden?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 21.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALL-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) zum aktuellen Kurs von 21.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.18 oder 21.48 platziert, während 23 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALL-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 18.81 - 22.03 und der aktuelle Kurs 21.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.64% und 9.91%, bevor sie Orders zu 21.18 oder 21.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PI) im vergangenen Jahr lag bei 22.03. Innerhalb von 18.81 - 22.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.18 und der Spanne 18.81 - 22.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALL-PI statt?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.05 und 9.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.10 21.18
Jahresspanne
18.81 22.03
Vorheriger Schlusskurs
21.05
Eröffnung
21.10
Bid
21.18
Ask
21.48
Tief
21.10
Hoch
21.18
Volumen
23
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
4.64%
6-Monatsänderung
9.91%
Jahresänderung
9.91%
