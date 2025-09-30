- Übersicht
ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
Der Wechselkurs von ALL-PI hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.10 bis zu einem Hoch von 21.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALL-PI heute?
Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) notiert heute bei 21.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.05 und das Handelsvolumen erreichte 23. Das Live-Chart von ALL-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALL-PI Dividenden?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 21.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALL-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PI) zum aktuellen Kurs von 21.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.18 oder 21.48 platziert, während 23 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALL-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 18.81 - 22.03 und der aktuelle Kurs 21.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.64% und 9.91%, bevor sie Orders zu 21.18 oder 21.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PI) im vergangenen Jahr lag bei 22.03. Innerhalb von 18.81 - 22.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PI) im Laufe des Jahres betrug 18.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.18 und der Spanne 18.81 - 22.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALL-PI statt?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.05 und 9.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.05
- Eröffnung
- 21.10
- Bid
- 21.18
- Ask
- 21.48
- Tief
- 21.10
- Hoch
- 21.18
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- 4.64%
- 6-Monatsänderung
- 9.91%
- Jahresänderung
- 9.91%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4