QuotazioniSezioni
Valute / ALL-PI
Tornare a Azioni

ALL-PI: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

21.18 USD 0.13 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALL-PI ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.10 e ad un massimo di 21.18.

Segui le dinamiche di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALL-PI oggi?

Oggi le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing sono prezzate a 21.18. Viene scambiato all'interno di 0.62%, la chiusura di ieri è stata 21.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 23. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALL-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagano dividendi?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing è attualmente valutato a 21.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALL-PI.

Come acquistare azioni ALL-PI?

Puoi acquistare azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing al prezzo attuale di 21.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.18 o 21.48, mentre 23 e 0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALL-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALL-PI?

Investire in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing implica considerare l'intervallo annuale 18.81 - 22.03 e il prezzo attuale 21.18. Molti confrontano 4.64% e 9.91% prima di effettuare ordini su 21.18 o 21.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALL-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo massimo di ALLSTATE CORP nell'ultimo anno è stato 22.03. All'interno di 18.81 - 22.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo più basso di ALLSTATE CORP (ALL-PI) nel corso dell'anno è stato 18.81. Confrontandolo con gli attuali 21.18 e 18.81 - 22.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALL-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALL-PI?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.05 e 9.91%.

Intervallo Giornaliero
21.10 21.18
Intervallo Annuale
18.81 22.03
Chiusura Precedente
21.05
Apertura
21.10
Bid
21.18
Ask
21.48
Minimo
21.10
Massimo
21.18
Volume
23
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
4.64%
Variazione Semestrale
9.91%
Variazione Annuale
9.91%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4