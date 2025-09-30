CotaçõesSeções
ALL-PH
ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

22.76 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALL-PH para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.68 e o mais alto foi 22.80.

Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
22.68 22.80
Faixa anual
20.30 23.38
Fechamento anterior
22.75
Open
22.76
Bid
22.76
Ask
23.06
Low
22.68
High
22.80
Volume
106
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
4.16%
Mudança de 6 meses
9.37%
Mudança anual
9.37%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4