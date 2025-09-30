- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
A taxa do ALL-PH para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.68 e o mais alto foi 22.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALL-PH hoje?
Hoje Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) está avaliado em 22.76. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 22.75, e o volume de negociação atingiu 106. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALL-PH em tempo real.
As ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagam dividendos?
Atualmente Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing está avaliado em 22.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.37% e USD. Monitore os movimentos de ALL-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALL-PH?
Você pode comprar ações de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) pelo preço atual 22.76. Ordens geralmente são executadas perto de 22.76 ou 23.06, enquanto 106 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALL-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALL-PH?
Investir em Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing envolve considerar a faixa anual 20.30 - 23.38 e o preço atual 22.76. Muitos comparam 4.16% e 9.37% antes de enviar ordens em 22.76 ou 23.06. Estude as mudanças diárias de preço de ALL-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALLSTATE CORP?
O maior preço de ALLSTATE CORP (ALL-PH) no último ano foi 23.38. As ações oscilaram bastante dentro de 20.30 - 23.38, e a comparação com 22.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALLSTATE CORP?
O menor preço de ALLSTATE CORP (ALL-PH) no ano foi 20.30. A comparação com o preço atual 22.76 e 20.30 - 23.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALL-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALL-PH?
No passado Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.75 e 9.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.75
- Open
- 22.76
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.68
- High
- 22.80
- Volume
- 106
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 4.16%
- Mudança de 6 meses
- 9.37%
- Mudança anual
- 9.37%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4