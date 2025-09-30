- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing
Der Wechselkurs von ALL-PH hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 22.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALL-PH heute?
Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) notiert heute bei 22.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.75 und das Handelsvolumen erreichte 106. Das Live-Chart von ALL-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALL-PH Dividenden?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 22.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALL-PH-Aktien?
Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) zum aktuellen Kurs von 22.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.76 oder 23.06 platziert, während 106 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALL-PH-Aktien?
Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 20.30 - 23.38 und der aktuelle Kurs 22.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.16% und 9.37%, bevor sie Orders zu 22.76 oder 23.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PH) im vergangenen Jahr lag bei 23.38. Innerhalb von 20.30 - 23.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?
Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.76 und der Spanne 20.30 - 23.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALL-PH statt?
Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.75 und 9.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.75
- Eröffnung
- 22.76
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Tief
- 22.68
- Hoch
- 22.80
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 4.16%
- 6-Monatsänderung
- 9.37%
- Jahresänderung
- 9.37%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4