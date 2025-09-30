KurseKategorien
ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

22.76 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALL-PH hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 22.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ALL-PH heute?

Die Aktie von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) notiert heute bei 22.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.75 und das Handelsvolumen erreichte 106. Das Live-Chart von ALL-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ALL-PH Dividenden?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing wird derzeit mit 22.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALL-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich ALL-PH-Aktien?

Sie können Aktien von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing (ALL-PH) zum aktuellen Kurs von 22.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.76 oder 23.06 platziert, während 106 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALL-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ALL-PH-Aktien?

Bei einer Investition in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing müssen die jährliche Spanne 20.30 - 23.38 und der aktuelle Kurs 22.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.16% und 9.37%, bevor sie Orders zu 22.76 oder 23.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALL-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der höchste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PH) im vergangenen Jahr lag bei 23.38. Innerhalb von 20.30 - 23.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALLSTATE CORP?

Der niedrigste Kurs von ALLSTATE CORP (ALL-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.76 und der Spanne 20.30 - 23.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALL-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ALL-PH statt?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.75 und 9.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.68 22.80
Jahresspanne
20.30 23.38
Vorheriger Schlusskurs
22.75
Eröffnung
22.76
Bid
22.76
Ask
23.06
Tief
22.68
Hoch
22.80
Volumen
106
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
4.16%
6-Monatsänderung
9.37%
Jahresänderung
9.37%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4