QuotazioniSezioni
Valute / ALL-PH
Tornare a Azioni

ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

22.76 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALL-PH ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.68 e ad un massimo di 22.80.

Segui le dinamiche di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALL-PH oggi?

Oggi le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing sono prezzate a 22.76. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 22.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 106. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALL-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing pagano dividendi?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing è attualmente valutato a 22.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALL-PH.

Come acquistare azioni ALL-PH?

Puoi acquistare azioni Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing al prezzo attuale di 22.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.76 o 23.06, mentre 106 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALL-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALL-PH?

Investire in Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing implica considerare l'intervallo annuale 20.30 - 23.38 e il prezzo attuale 22.76. Molti confrontano 4.16% e 9.37% prima di effettuare ordini su 22.76 o 23.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALL-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo massimo di ALLSTATE CORP nell'ultimo anno è stato 23.38. All'interno di 20.30 - 23.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALLSTATE CORP?

Il prezzo più basso di ALLSTATE CORP (ALL-PH) nel corso dell'anno è stato 20.30. Confrontandolo con gli attuali 22.76 e 20.30 - 23.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALL-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALL-PH?

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.75 e 9.37%.

Intervallo Giornaliero
22.68 22.80
Intervallo Annuale
20.30 23.38
Chiusura Precedente
22.75
Apertura
22.76
Bid
22.76
Ask
23.06
Minimo
22.68
Massimo
22.80
Volume
106
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
4.16%
Variazione Semestrale
9.37%
Variazione Annuale
9.37%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4