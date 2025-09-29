クォートセクション
ALL-PH: Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing

22.76 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALL-PHの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり22.68の安値と22.80の高値で取引されました。

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALL-PH株の現在の価格は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株価は本日22.76です。0.04%内で取引され、前日の終値は22.75、取引量は106に達しました。ALL-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は配当を出しますか？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の現在の価格は22.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.37%やUSDにも注目します。ALL-PHの動きはライブチャートで確認できます。

ALL-PH株を買う方法は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing の株は現在22.76で購入可能です。注文は通常22.76または23.06付近で行われ、106や0.00%が市場の動きを示します。ALL-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALL-PH株に投資する方法は？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing への投資では、年間の値幅20.30 - 23.38と現在の22.76を考慮します。注文は多くの場合22.76や23.06で行われる前に、4.16%や9.37%と比較されます。ALL-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALLSTATE CORPの株の最高値は？

ALLSTATE CORPの過去1年の最高値は23.38でした。20.30 - 23.38内で株価は大きく変動し、22.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALLSTATE CORPの株の最低値は？

ALLSTATE CORP(ALL-PH)の年間最安値は20.30でした。現在の22.76や20.30 - 23.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALL-PHの動きはライブチャートで確認できます。

ALL-PHの株式分割はいつ行われましたか？

Allstate Corporation (The) Depositary Shares each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.75、9.37%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.68 22.80
1年のレンジ
20.30 23.38
以前の終値
22.75
始値
22.76
買値
22.76
買値
23.06
安値
22.68
高値
22.80
出来高
106
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
4.16%
6ヶ月の変化
9.37%
1年の変化
9.37%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待