25.41 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AGNCZ para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.36 e o mais alto foi 25.46.

Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.36 25.46
Faixa anual
25.29 25.55
Fechamento anterior
25.42
Open
25.46
Bid
25.41
Ask
25.71
Low
25.36
High
25.46
Volume
52
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
0.04%
Mudança de 6 meses
0.04%
Mudança anual
0.04%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%