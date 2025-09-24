CotationsSections
25.41 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGNCZ a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.36 et à un maximum de 25.46.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.36 25.46
Range Annuel
25.29 25.55
Clôture Précédente
25.42
Ouverture
25.46
Bid
25.41
Ask
25.71
Plus Bas
25.36
Plus Haut
25.46
Volume
52
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
0.04%
Changement Annuel
0.04%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%