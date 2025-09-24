Валюты / AGNCZ
AGNCZ
25.41 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGNCZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.36, а максимальная — 25.46.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.36 25.46
Годовой диапазон
25.29 25.55
- Предыдущее закрытие
- 25.42
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Low
- 25.36
- High
- 25.46
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- 0.04%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%