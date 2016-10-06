Indicador aparece em branco / as veses veem preenchido (existe limitação de valores mínimos / máximos ?)
Boa noite,
Continuando o teste/aprendizado, alterei o código acima para:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spreads[]) { int i, k; i=1; k = 0; for(i=1;i<rates_total ;i++) { valor_resultado_indicador[i] = 0; //valor_resultado_indicador[i] = close[i]; if(k==2) { //valor_resultado_indicador[i] = close[i] * (-1); //valor_resultado_indicador[i] = 0; valor_resultado_indicador[i] = close[i]; k=0; } else { } k = k + 1; } return(rates_total); }
E o resultado plotado não foi o esperado, conforme a foto acima:
Não poderia cada barra ter o mesmo tamanho.
Passandoo cursor sobre a barra, o valor indicado de cada um é diferente.
Nota, foi ajustado IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+10);
O que fazer para ajustar?
Ola, boa noite!
O código abaixo é um exemplo que compilando executa a monta um indicador em uma janela separada:
Propositalmente fixei o valor de retorno do indicador no numero 500 logo ele deveria mostrar todas as barras com o numero 500.
Se alterar para 200, deveria fixar todas as barras nesse valor. Se inserisse um numero negativo, a barra do resultado do indicador tinha que ser negativo.
O problema que simulando / alterando o valor fixo, as vezes o indicador aparece em branco, eu queria saber o motivo e saber como tratar?
Atenciosamente,
Daniel