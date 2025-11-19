Discussão do artigo "Estudando a Classe CCanvas. Anti-aliasing e Sombras" - página 2
É isso aí, está próximo da minha pergunta )
funcionará com traço de texto?!
Aqui está meu exemplo:
(essa marcação foi feita no Canvas)
O ponto principal é que SE você fizer N cópias de texto e colocá-las "em um círculo" ao redor do texto principal, então com um tamanho de fonte grande (mais de 50 pontos ... e eu tenho ^ 150 pontos) e inscrição de várias linhas, 5-7 linhas (registros na tela),
então ao criar OBJETOS - o laptop pode e travar ..... Tive que reiniciar o terminal ... e no kanvas - o laptop não faz barulho, mas o tempo para criar um rótulo de texto com várias linhas é de 5 minutos !!!!
...otimizei o código e agora, no kanvas, ele cria 7 linhas de registro em 101 segundos (um pouco mais de um minuto).
Isso ainda é muito longo!
Há alguma maneira ou método de criar um traço de texto mais rápido?
...ainda estou interessado nas opiniões de especialistas sobre esse assunto!
Obrigado!
