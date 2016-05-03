Numero da barra da sessao corrente abaixo da barra
Ol,a gostaria de saber se alguem saberia se existe tal indicador ou se poderia me ajudar a construi-lo. O que quero e plotar o numero da barra no intraday, por exemplo grafico de 5 minutos primeira barra com numero 1 abaixo da minima, Terceira barra numero 3, quinta barra com numero 5 e assim sucessivamente. Nao deve ser algo tao complicado, porem nao faco a minima ideia de como faze-lo. Primeiro teria de indicar o inicio de cada pregao e comecar a contagem imagino. A ideia do indicador e somente para poder anotar os comentarios sobre determinadas barras ao longo do pregao e poder referencia-las depois. Alguma ajuda por favor, este forum precisa de mais espirito coletivo, so vejo pessoal querendo vender programacao mas acho que deveriamos ajudar-mos uns aos outros para todos podermos desenvolver nossos proprios indicadores etc. Obrigado.
Olá Marreta ,
Você já tentou desenvolver algo nesse sentido? Chegou a estudar quais as funções necessárias para desenvolver esse indicador?
É bastante complicado descrever um indicador aqui no fórum esperando que alguém te envie o código pronto.
Nesse sentido, seria mais interessante recorrer aos serviços Freelance oferecidos aqui no site MQL5.com. Acho que seria mais rápido e não tão caro.
Abraços,
Malacarne
Oi Rodrigo, eu tentei olhar a formula do pivot point para ver como se referencia o inicio de um novo dia mas sem sucesso, e tambem o bar event handler. Voce sabe como apontar o inicio de um novo dia? Assim acredito que poderia aplicar um loop para comecar a contar as barras.
Na figura fica mais facil de ver. coloquei manualmente.
Obrigado
Olá Marreta, recomendo a leitura do artigo https://www.mql5.com/pt/articles/159
Com os melhores cumprimentos,
Rogério Figurelli
