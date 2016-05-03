Numero da barra da sessao corrente abaixo da barra

Ol,a gostaria de saber se alguem saberia se existe tal indicador ou se poderia me ajudar a construi-lo.  O que quero e plotar o numero da barra no intraday, por exemplo grafico de 5 minutos primeira barra com numero 1 abaixo da minima, Terceira barra numero 3, quinta barra com numero 5 e assim sucessivamente. Nao deve ser algo tao complicado, porem nao faco a minima ideia de como faze-lo. Primeiro teria de indicar o inicio de cada pregao e comecar a contagem imagino. A ideia do indicador e somente para poder anotar os comentarios sobre determinadas barras ao longo do pregao e poder referencia-las depois. Alguma ajuda por favor, este forum precisa de mais espirito coletivo, so vejo pessoal querendo vender programacao mas acho que deveriamos ajudar-mos uns aos outros para todos podermos desenvolver nossos proprios indicadores etc. Obrigado.
 
Marreta:
Olá Marreta ,

Você já tentou desenvolver algo nesse sentido? Chegou a estudar quais as funções necessárias para desenvolver esse indicador?

É bastante complicado descrever um indicador aqui no fórum esperando que alguém te envie o código pronto.

Nesse sentido, seria mais interessante recorrer aos serviços Freelance oferecidos aqui no site MQL5.com. Acho que seria mais rápido e não tão caro.

Abraços,

Malacarne 

 
Oi Rodrigo, eu tentei olhar a formula do pivot point para ver como se referencia o inicio de um novo dia mas sem sucesso, e tambem o bar event handler. Voce sabe como apontar o inicio de um novo dia? Assim acredito que poderia aplicar um loop para comecar a contar as barras.

Na figura fica mais facil de ver. coloquei manualmente.

 

Obrigado 

 
Olá Marreta, recomendo a leitura do artigo https://www.mql5.com/pt/articles/159

Com os melhores cumprimentos,

Rogério Figurelli 

Handler de evento "nova barra"
Handler de evento "nova barra"
  • 2014.02.06
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
A linguagem de programação é capaz de resolver problemas em um nível completamente novo. Mesmo as tarefas que já tenham soluções, graças à programação orientada a objeto elas podem atingir um nível ainda maior. Neste artigo, consideramos um exemplo especialmente simples de verificação de uma nova barra em um gráfico, que foi transformado em uma ferramenta bastante poderosa e versátil. Qual ferramenta? Descubra neste artigo.
