A abordagem descrita no artigo, ao que me parece, funciona apenas em grandes intervalos de tempo e para mudanças significativas de preço. Ela não ajudará a nós, pequenos operadores, a determinar os níveis de preços nas escalas em que estamos interessados.
A situação foi um pouco semelhante no tópico "da teoria à prática" - a análise foi baseada em grandes amostras da série de preços, e o resultado das negociações dependeu de amostras muito menores. Descobriu-se que os preços atípicos ficaram de fora da análise, mas influenciaram fortemente os resultados da negociação real.
Como justificativa, darei um trecho do manual de A.G. Shulgin "Exchange rate and international finance":
Como se sabe, há duas abordagens para a consideração do câmbio (em princípio, as duas abordagens não se contradizem: a primeira estuda um período de tempo bastante longo, a segunda lida com a dinâmica de curto prazo da taxa de câmbio).
1. Moeda como uma commodity. Se considerarmos a moeda estrangeira como uma commodity, será necessário analisar a oferta e a demanda dessa commodity por meio das curvas de elasticidade da oferta e da demanda. Essa consideração da moeda era predominante no passado, quando o movimento de capital entre países era praticamente impossível e o principal motivo para comprar/vender moeda estrangeira eram as operações de exportação e importação. Estudaremos as principais ideias dessa abordagem no tópico "Paridade do Poder de Compra".
2. Moeda como um ativo. Se considerarmos a moeda estrangeira como um ativo financeiro, não poderemos aplicar a abordagem da elasticidade, pois para os ativos financeiros a elasticidade da oferta e da demanda é muito instável, ou seja, não é aplicável para análise. Para analisar a moeda como um ativo, teremos de usar as ferramentas de análise de retorno e risco. Estudos modernos mostram que, em países com alta mobilidade de capital e taxas de câmbio flutuantes (que são praticamente todos os países desenvolvidos da Europa, América e, em um futuro próximo, a Rússia), a volatilidade da taxa de câmbio de moeda estrangeira está próxima da volatilidade dos principais instrumentos do mercado financeiro (ações e títulos). Os volumes de compra/venda de moeda estrangeira para adquirir ativos financeiros estrangeiros excedem em muito os volumes de operações de exportação e importação. É com a consideração dessa abordagem que começaremos nossa apresentação da teoria da taxa de câmbio.
Olá a todos, sou da seção "cada um por si", gosto de ler "open interest" no aplicativo "Quickstrike" da CME, calculo o preço ideal favorável para o dealer, há contratos de "pequeno especulador" e "grande especulador", notei que o dealer sempre procura o preço ideal entre contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se vier um contrato de um grande especulador, ele o empurra profundamente,o corretor está sempre procurando o preço ideal entre os contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se um contrato de um grande especulador chegar, ele o empurra profundamente "para dentro do dinheiro", ou seja, na área em que os contratos de pequenos especuladores estão concentrados,e ao calcular o preço futuro e os prêmios e quando um contrato de um grande especulador aparece, os chamados níveis de suporte e resistência são formados, suporte significa que eles não empurrarão um pequeno especulador "para dentro do dinheiro", resistência significa que o contrato de um grande especulador não deixará o preço subir e nós iremos cair no vencimento, eu noto uma boa volatilidade no mercado logo após o vencimento dos contratos semanais e mensais, aqui eu tenho uma pergunta para todos que estão aqui, ingênuos, ingênuos, estou falando bobagem e absurdos aqui? Ou vocês estão andando na floresta errada?
