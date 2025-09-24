Discussão do artigo "Teoria de Mercado" - página 3

A abordagem descrita no artigo, ao que me parece, funciona apenas em grandes intervalos de tempo e para mudanças significativas de preço. Ela não ajudará a nós, pequenos operadores, a determinar os níveis de preços nas escalas em que estamos interessados.

A situação foi um pouco semelhante no tópico "da teoria à prática" - a análise foi baseada em grandes amostras da série de preços, e o resultado das negociações dependeu de amostras muito menores. Descobriu-se que os preços atípicos ficaram de fora da análise, mas influenciaram fortemente os resultados da negociação real.

Como justificativa, darei um trecho do manual de A.G. Shulgin "Exchange rate and international finance":

Como se sabe, há duas abordagens para a consideração do câmbio (em princípio, as duas abordagens não se contradizem: a primeira estuda um período de tempo bastante longo, a segunda lida com a dinâmica de curto prazo da taxa de câmbio).

1. Moeda como uma commodity. Se considerarmos a moeda estrangeira como uma commodity, será necessário analisar a oferta e a demanda dessa commodity por meio das curvas de elasticidade da oferta e da demanda. Essa consideração da moeda era predominante no passado, quando o movimento de capital entre países era praticamente impossível e o principal motivo para comprar/vender moeda estrangeira eram as operações de exportação e importação. Estudaremos as principais ideias dessa abordagem no tópico "Paridade do Poder de Compra".

2. Moeda como um ativo. Se considerarmos a moeda estrangeira como um ativo financeiro, não poderemos aplicar a abordagem da elasticidade, pois para os ativos financeiros a elasticidade da oferta e da demanda é muito instável, ou seja, não é aplicável para análise. Para analisar a moeda como um ativo, teremos de usar as ferramentas de análise de retorno e risco. Estudos modernos mostram que, em países com alta mobilidade de capital e taxas de câmbio flutuantes (que são praticamente todos os países desenvolvidos da Europa, América e, em um futuro próximo, a Rússia), a volatilidade da taxa de câmbio de moeda estrangeira está próxima da volatilidade dos principais instrumentos do mercado financeiro (ações e títulos). Os volumes de compra/venda de moeda estrangeira para adquirir ativos financeiros estrangeiros excedem em muito os volumes de operações de exportação e importação. É com a consideração dessa abordagem que começaremos nossa apresentação da teoria da taxa de câmbio.

 
Olá a todos, sou da seção "cada um por si", gosto de ler "open interest" no aplicativo"Quickstrike" da CME, calculo o preço ideal favorável para o dealer, há contratos de "pequeno especulador" e "grande especulador", notei que o dealer sempre procura o preço ideal entre contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se vier um contrato de um grande especulador, ele o empurra profundamente,o corretor está sempre procurando o preço ideal entre os contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se um contrato de um grande especulador chegar, ele o empurra profundamente "para dentro do dinheiro", ou seja, na área em que os contratos de pequenos especuladores estão concentrados,e ao calcular o preço futuro e os prêmios e quando um contrato de um grande especulador aparece, os chamados níveis de suporte e resistência são formados, suporte significa que eles não empurrarão um pequeno especulador "para dentro do dinheiro", resistência significa que o contrato de um grande especulador não deixará o preço subir e nós iremos cair no vencimento, eu noto uma boa volatilidade no mercado logo após o vencimento dos contratos semanais e mensais, aqui eu tenho uma pergunta para todos que estão aqui, ingênuos, ingênuos, estou falando bobagem e absurdos aqui? Ou vocês estão andando na floresta errada?
 
Olá a todos, sou da seção "cada um por si", gosto de ler "open interest" no aplicativo "Quickstrike" da CME, calculo o preço ideal favorável para o dealer, há contratos de "pequeno especulador" e "grande especulador", notei que o dealer sempre procura o preço ideal entre contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se vier um contrato de um grande especulador, ele o empurra profundamente,o corretor está sempre procurando o preço ideal entre os contratos de compra e venda de pequenos especuladores, aparentemente para pagar menos dinheiro, mas se um contrato de um grande especulador chegar, ele o empurra profundamente "para dentro do dinheiro", ou seja, na área em que os contratos de pequenos especuladores estão concentrados,e ao calcular o preço futuro e os prêmios e quando um contrato de um grande especulador aparece, os chamados níveis de suporte e resistência são formados, suporte significa que eles não empurrarão um pequeno especulador "para dentro do dinheiro", resistência significa que o contrato de um grande especulador não deixará o preço subir e nós iremos cair no vencimento, eu noto uma boa volatilidade no mercado logo após o vencimento dos contratos semanais e mensais, aqui eu tenho uma pergunta para todos que estão aqui, ingênuos, ingênuos, estou falando bobagem e absurdos aqui? Ou vocês estão andando na floresta errada?
Não é besteira nem bobagem. E como você está se saindo na CME? Ou isso ainda é teórico?
 
Há o nível macro do mercado Forex, o mercado de países e suas moedas. A moeda de um Estado pode ser vista como um "estoque" desse Estado e, para fins puramente mercantis, como uma unidade de troca e controle de outros mercados. As metas de preço especulativas são fracas nesse nível, mais políticas ou econômicas, notícias, componente fundamental. A previsibilidade dessa parte do mercado, com base no histórico de negociação do instrumento, é muito baixa. Esse componente é discreto, tem metas de preço independentemente do estado do mercado no momento, do desenvolvimento de eventos de negociação na pré-história. É impossível prever as metas de preço do componente fundamental por meio da análise técnica, a menos que você tenha informações privilegiadas. À medida que nos aprofundamos do nível macro para o nível micro, o componente especial cresce, o ambiente dos traders muda, o instrumento é o mesmo, as metas de preço são diferentes. Há uma divisão técnica em sessões de negociação. O mercado Forex é um mercado de cambistas, grandes, grandes e pequenos. Nível de bancos. Lotes (quantidades) de bancos. Enquanto o Nível Macro Superior define o clima e há um conjunto de metas de preço, o nível abaixo - os formadores de mercado - cria o clima. Além de resolver problemas técnicos - câmbio de moedas -, os problemas especulativos são resolvidos nesse nível. Os formadores de mercado são provedores de liquidez para os clientes. Os clientes podem ser de seu nível e também de níveis menores. Corretoras, entre outros. Há um conjunto diferente de metas de preço de longo e curto prazo aqui. Os participantes desse nível só podem especular sobre as metas de preço no nível macro superior. Assim como as metas de preço para o período em seu nível, devido à multiplicidade e à diversidade suficiente em termos da quantidade de liquidez usada para as atividades dos participantes do nível. Há uma diversidade de metas de preços razoáveis, e todos os que as definem estão tentando alcançá-las. Em uma camada separada estão os corretores, provedores de liquidez para os negociadores que desejam ganhar dinheiro de forma especulativa. E se o mercado estiver em tendência de alta e um operador comprar, alguém venderá para ele. Quem vendeu a ele no aumento da taxa vai contra o mercado e, à medida que a tendência de alta se desenvolve, fica cada vez mais prejudicado. Possuindo somas consideráveis de dinheiro, ele começa a moldar o mercado para seu lucro, estabelecendo e atingindo metas de preço de nível local, inferior, mais profundo e de curto prazo, com seu próprio conjunto de leis de atividade, muito diferente das leis dos níveis macro superiores. Há também um nível de traders que é capaz de influenciar a formação de preços por meio de uma massa organizada. Desde a abertura, a sessão de Londres faz ajustes significativos nas metas de preço antes de sua abertura. O mesmo acontece, de fato, com a sessão americana. As formas de influência de grandes lotes na formação do movimento de preços são o uso de negociações com lotes grandes e enormes ou a promessa de dinheiro com a ajuda de ordens pendentes com um lote significativo, os chamados espantalhos ou convites, que criam uma semente que fará crescer, ou não, uma "massa crítica" de lotes na direção desejada. Se a massa crítica for coletada, formar-se-á uma avalanche, um impulso, que será habilmente interrompido perto do preço-alvo a ser alcançado. O trabalho com a formação de movimento com grandes lotes ocorre constantemente próximo ao spread. O alvo dos formadores de mercado em nível local, os stops e as ordens dos traders. Eles não veem mais nada. Não estão interessados em TRs.
 

