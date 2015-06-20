Valor diferente do comprado
Bom dia amigos.
Vem acontecendo algo comigo que ainda não consegui entender. Vez em quando ao comprar USD/JPY aparece pra mim a compra feita em um valor de quase 100 pips acima do que comprei realmente. No índice "preço" Também fica diferente do real do mercado.
Até agora só aconteceu com essas moedas e no mt4. Será algum conflito com indicadores ou algo assim? Alguém já passou por isso?
Olá Anderson Braga, quando você diz 'comprar' está se referindo a operação pelo MT5 ou uso de um EA?
Bom dia. Me expressei mal. O que está acontecendo é que quando começo uma operação buy no USD/JPY as vezes o valor que aparece é 100 pips maior do que o que eu realmente negociei.
exemplo: faço uma operação buy de USD/JPY no valor de 1,2266 mas no terminal aparece como se eu tivesse comprado à 1.2366. Já aconteceu isso várias vezes comigo e apenas nestas moedas. Será um bug do meu metatrader, já que ele é de uma corretora (FxPro)?
Olá Anderson, para mim ainda não ficou claro se você faz isso manualmente ou usando um EA (robô).
Seja como for, não acredito que seja bug do MT5, pois existe apenas uma plataforma compatível com várias corretoras, mas até poderia ser bug do market data da corretora.
Talvez o problema que esteja te acontecendo seja apenas de escala, pois na verdade o preço de USD/JPY é 100 vezes maior que você informou.
Por exemplo, o último preço que tenho é de 123,14 (fechamento de mercado).
Se não for algo relacionado a isso, poderias passar uma tela com o preço comprado e o horário aparecendo para USD/JPY, como no exemplo abaixo para EUR/USD?
O último preço que aparece pra mim depois do fechamento é USD/JPY é 122,697
Não é o mt5, estou usando o MT4 da FXPRO. A compra é feita manualmente.
Ex: Digamos que USD/JPY esteja em 122,133, as vezes acontece de eu começar uma operação BUY USD/JPY , mas ao invés de aparecer que eu comprei a 122,333, aparece que eu comprei a 122,444. No meu sinal a única derrota aconteceu por conta disso. Dei sorte que o mercado voltou um pouco e não perdi quase nada. Por via da dúvida, vou começar a utilizar outro MT4.
