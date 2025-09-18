Discussão do artigo "Guia Prático MQL5: Ordens ОСО" - página 2

Segui todas as instruções, mas a pasta OCO não está aparecendo no meu Navegador MT5, até tentei atualizá-la
 

Consegui fazer com que funcionasse corretamente. O código é compilado sem nenhum erro ou aviso.

Etapas para compilá-lo:

  1. Faça o download do código-fonte do artigo.
  2. Extraia todo o conteúdo em uma nova pasta (no meu caso, chamei-a de "OCO EA")
  3. Abra o MT5
  4. Abra a pasta de dados do MT5
  5. Abra a pasta "Experts".
  6. Na pasta "Experts", cole a pasta "OCO EA".
  7. Abra o IDE MQL5 (você pode abri-lo diretamente no MT5 pressionando F4 ou no menu Tools -> MetaQuotes Language Editor)
  8. Quando o IDE estiver aberto, abra cada um dos arquivos da pasta "OCO EA", que deve estar contida na pasta "Experts". Você deve compilar cada arquivo.
  9. Abra o MT5, e a nova pasta "OCO EA" deverá aparecer na seção "Experts" do "Navigator".
  10. Arraste o arquivo "panel_oco_ea" para um gráfico.
  11. Aproveite!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Captura de tela da compilação:



Se você fizer isso corretamente, deverá ver algo parecido com isso em seu MT5:





Arquivos anexados:
OCO_EA.zip  197 kb
 
vijanda # :
Segui todas as instruções, mas a pasta OCO não está aparecendo no meu MT5 Navigator, mesmo depois de tentar atualizá-la.
Confira o passo a passo.
12
