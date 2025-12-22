Erro na label do crescimento da conta

Pessoal, estou testando um sinal para MT4 que já está em mais de 900%, porém a label que marca o crescimento, logo na parte superior, ainda marca apenas 33%. Alguém sabe explicar isso?



 
Não se trata de um erro, mas sim um comportamento esperado. Se você observar nos resultados do sinal o mês de out/2025, verá que o valor está esmaecido. Isso significa que, nesse mês, houve um crescimento anormal e esse resultado não está sendo contabilizado. Veja alguns tópicos relacionados para mais informações:


 
Muito obrigado pela ajuda, Vinicius!
