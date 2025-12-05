Discussão do artigo "Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 13): Minimizando o Atraso em Cruzamentos de Médias Móveis"
linfo2 #:Obrigado, Niel, meu objetivo é combinar simplicidade com rigor técnico. É bom saber que isso está valendo a pena.
Obrigado pelo código e pelas ideias, gostei da forma como você estruturou o código. Você me apresentou o tipo de dados Vector, que eu nunca tinha usado antes.
E, sim, a classe de vetor é um divisor de águas, pois ela realmente oferece mais funcionalidades do que as que usamos no dia a dia.
Estou realmente ansioso para aprender a usar a classe Matrix, pois ela nos permite criar modelos lineares em apenas uma chamada de função.
Muito obrigado por essa maravilhosa forma de estruturação de código. Como iniciante, este artigo levou meu aprendizado longe. Mais graxa em seu cotovelo. Deus o abençoe por mim. Muito obrigado.
Novo artigo Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 13): Minimizando o Atraso em Cruzamentos de Médias Móveis foi publicado:
Para apreciarmos a relevância de nossa discussão de hoje, primeiro estabeleceremos um benchmark criado pela estratégia tradicional de cruzamento. Em seguida, compararemos o desempenho legado com o que podemos alcançar usando nossa versão reimaginada da estratégia.
Selecionei o par EURUSD para nossa discussão de hoje. O EURUSD é o par de moedas mais negociado do mundo. É significativamente mais volátil do que a maioria dos pares de moedas e geralmente não é uma boa escolha para estratégias simples baseadas em cruzamentos. Como já discutimos anteriormente, focaremos no período diário. Faremos o backtest de nossa estratégia em aproximadamente 4 anos de dados históricos, de 1º de janeiro de 2020 até 24 de dezembro de 2024; o período do backtest está destacado abaixo na Fig. 1.
Fig 1: Visualizando nosso período de backtest de 4 anos do EURUSD em nosso terminal MetaTrader 5 usando o período Mensal
Embora estratégias tradicionais de cruzamento sejam intuitivas e fundamentadas em princípios razoavelmente sólidos, essas estratégias frequentemente exigem otimizações intermináveis para garantir eficácia. Além disso, os “períodos certos” para usar nos indicadores lento e rápido não são imediatamente óbvios e podem mudar drasticamente.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana