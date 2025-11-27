Discussão do artigo "Como construir e otimizar um sistema de trading baseado em volume (Chaikin Money Flow - CMF)"
Muito bem, cara!
Ele não funciona no meta editor. Por favor, me ajude!
Bom trabalho com o artigo. Gosto de seu estilo de redação: conciso e claro. Também gosto de sua insistência para que os programadores coloquem a "mão na massa", por assim dizer, e aprendam fazendo. Essa é realmente a única maneira
Executei o CMF com validação de tendência no EURUSD de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e não obtive os mesmos resultados que você. Instalei o indicador personalizado e o "CMF with trend validation".mq5 e o drawdown máximo foi de 50% em vez de 6%. Como isso pode ser possível?
DayTradingSuccess indicador personalizado e o "CMF with trend validation".mq5 e o drawdown máximo foi de 50% em vez de 6%. Como isso pode ser possível?
Uma possibilidade provável é que você esteja negociando com uma corretora diferente. Nos EUA, suas negociações forex devem ser compensadas no mercado interbancário. No Egito, o autor provavelmente está negociando CFDs que são cativos de uma corretora específica e/ou de seus provedores de liquidez.
Até mesmo duas corretoras na mesma jurisdição podem ter feeds de preços ligeiramente diferentes.
Novo artigo Como construir e otimizar um sistema de trading baseado em volume (Chaikin Money Flow - CMF) foi publicado:
O Chaikin Money Flow (CMF) é um indicador técnico baseado em volume considerando a ação do preço. Ele pode ser usado sozinho ou em conjunto com outras ferramentas para fornecer melhores insights, como veremos. O (CMF) é um indicador desenvolvido por Marc Chaikin para monitorar a acumulação e distribuição de um instrumento ao longo do tempo. A ideia principal por trás do CMF é que, conforme o preço de fechamento se aproxima da máxima, há acumulação. Por outro lado, conforme o fechamento se aproxima da mínima, é um sinal de distribuição. Um resultado positivo de CMF ocorre quando o preço fecha consistentemente acima do ponto médio da barra com volume crescente. Um resultado negativo ocorre quando o fechamento permanece abaixo do ponto médio com volume crescente.
Autor: Mohamed Abdelmaaboud