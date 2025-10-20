Dados WIN$ 1 minuto, alguem tem?
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Histórico M1 Minicontratos - WIN@N
Rogerio Giannetti Torres, 2020.04.11 20:49
Olá, ajuste o parâmetro qtd de barras em FERRAMENTAS ==> OPÇÕES ==> GRÁFICO para Unlimited...
Feche as janela de preços, abra novo gráfico, carregue o gráfico tf(MN) e depois plote por tf(M1).
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Histórico M1 Minicontratos - WIN@N
Rogerio Giannetti Torres, 2020.04.11 22:06
Felipe, enquanto você não mostrar na no gráfico M1 as 600000 barras, não vai conseguir dar o download que você quer..
Ajuste o parâmetro, feche as janelas e o MT5, abre MT5, abre o gráfico de WIN$N com TF(Month) e depois em TF(M1)
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Olá pessoal, tenho os dados do WIN$ 1 minuto de 2022 até agora (10-2025), que é o que a corretora disponibiliza.
Alguém tem de 2021 pra trás? Qulquer ano já me ajuda. muito obrigado desde já!