Dados WIN$ 1 minuto, alguem tem?

Olá pessoal, tenho os dados do WIN$ 1 minuto de 2022 até agora (10-2025), que é o que a corretora disponibiliza.

Alguém tem de 2021 pra trás? Qulquer ano já me ajuda. muito obrigado desde já!

 
Rogerio Giannetti Torres, 2020.04.11 20:49

Olá, ajuste o parâmetro qtd de barras em FERRAMENTAS ==> OPÇÕES ==> GRÁFICO para Unlimited... 

Feche as janela de preços, abra novo gráfico, carregue o gráfico tf(MN) e depois plote por tf(M1).


Rogerio Giannetti Torres, 2020.04.11 22:06

Felipe, enquanto você não mostrar na no gráfico M1 as 600000 barras, não vai conseguir dar o download que você quer..

Ajuste o parâmetro, feche as janelas e o MT5, abre  MT5,  abre o gráfico de WIN$N com  TF(Month) e depois em TF(M1)




