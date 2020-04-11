Histórico M1 Minicontratos - WIN@N

Boa tarde, pessoal!

Estou buscando o histórico do WIN@N (timeframe M1) diretamente no Metatrader porém não consigo dados anteriores a 11.01.2019. Quando altero o timeframe para D1, por exemplo, o histórico que aparece é bem maior.

Alguém consegue me ajudar para pegar uma base de dados de 5 anos no WIN@N com timeframe de 1 minuto?

Uso a corretora XP mas também entrei na Rico e na Modal e não consegui o histórico que preciso.

Obrigado

 
Olá, ajuste o parâmetro qtd de barras em FERRAMENTAS ==> OPÇÕES ==> GRÁFICO para Unlimited... 

Feche as janela de preços, abra novo gráfico, carregue o gráfico tf(MM) e depois plote por tf(M1).

 
Rogério, agradeço a ajuda mas não consegui. Na verdade, estou buscando os dados para fazer o download através da opção abaixo. Veja que o timeframe mais antigo é de 11.01.2019:


 
Rogério, deu certo! Reiniciei o Metatrader e agora estou com a base completa desde 2015 com tf M1

Muito obrigado pela ajuda!

 
Felipe, enquanto você não mostrar na no gráfico M1 as 600000 barras, não vai conseguir dar o download que você quer..

Ajuste o parâmetro, feche as janelas e o MT5, abre  MT5,  abre o gráfico de WIN$N com  TF(Month) e depois em TF(M1)



