Histórico M1 Minicontratos - WIN@N
Boa tarde, pessoal!
Estou buscando o histórico do WIN@N (timeframe M1) diretamente no Metatrader porém não consigo dados anteriores a 11.01.2019. Quando altero o timeframe para D1, por exemplo, o histórico que aparece é bem maior.
Alguém consegue me ajudar para pegar uma base de dados de 5 anos no WIN@N com timeframe de 1 minuto?
Uso a corretora XP mas também entrei na Rico e na Modal e não consegui o histórico que preciso.
Obrigado
Olá, ajuste o parâmetro qtd de barras em FERRAMENTAS ==> OPÇÕES ==> GRÁFICO para Unlimited...
Feche as janela de preços, abra novo gráfico, carregue o gráfico tf(MM) e depois plote por tf(M1).
Rogério, agradeço a ajuda mas não consegui. Na verdade, estou buscando os dados para fazer o download através da opção abaixo. Veja que o timeframe mais antigo é de 11.01.2019:
Rogério, deu certo! Reiniciei o Metatrader e agora estou com a base completa desde 2015 com tf M1
Muito obrigado pela ajuda!
Felipe, enquanto você não mostrar na no gráfico M1 as 600000 barras, não vai conseguir dar o download que você quer..
Ajuste o parâmetro, feche as janelas e o MT5, abre MT5, abre o gráfico de WIN$N com TF(Month) e depois em TF(M1)
