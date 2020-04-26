Como é que MathRand() gera valores? - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por favor, diga-me como MathRand() obtém valores.
Podemos esperar que MathRand() seja distribuído de forma uniforme no intervalo declarado?
aqui está um exemplo, é claro que há outros algoritmos mais complexos...
fonte rand.c :
É necessária uma função RNG com o número Int de 0 a qualquer valor.
Uma vez que o valor máximo de Int =2.147.483.647, calculamos até este valor.
Obtivemos esta função. Penso que a distribuição é uniforme.
O artigo tem um gerador até 4294967295
Alglib SB tem um oscilador de alta precisão
UPD: tenteihttps://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 , parece funcionar, mas não há documentação para Alglib em MQL5, deve lê-la no site de Alglib
O artigo tem um gerador para 4294967295
Obrigado, comparei-o em termos de velocidade computacional.
A minha função em rand() padrão acabou por ser 2 vezes mais lenta. Embora o código parecesse muito mais simples.
Existe um gerador de alta precisão em Alglib
UPD: tenteihttps://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 , parece funcionar, mas não há documentação para Alglib em MQL5, deve lê-la no site de Alglib
Eu vi-o mas quero-o sem algibeira. Além disso, essa função tem uma grande quantidade de */%. Não comparei a sua velocidade, uma vez que é obviamente mais lenta. O gerador do artigo funciona com turnos de bits - é mais rápido.
Reescrevi a minha função para optimizar a velocidade:A distribuição acabou por se revelar uniforme. Ver imagens da experiência no blogue https://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953
Eu reescrevi o RNG a partir do artigo.
Eu descartei coisas desnecessárias, e foi isto que recebi:
A distribuição acabou também por ser uniforme.
Eu comparei a velocidade de ambas as funções, original do artigo e simples MathRand():
Encurtado de acordo com o artigo rnu.Rand_01() - 596 ms
A minha versão optimizada de RandomInteger() - 840 ms (versão antiga 1200 ms, i.e. 25% mais rápida)
Apenas por MathRand() - 353 ms (mais rápido, mas a distribuição será desigual. Se a gama de números necessários for superior a 32767, o resultado será ignorado. Se menos de 32767, por exemplo i=31111. então os arredondamentos serão mais frequentes para alguns pontos).
Tirar partido)
Porquê complicar tanto as coisas?
Pode fazê-lo desta forma (mais ou menos falando):
E se quiseres brincar ou ver o que ele mostra, podes fazê-lo:
e ver como muda os valores.
Reescrevi a minha função para optimizar a velocidade:A distribuição é uniforme. Ver imagens da experiência no blogue https://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953
Eu reescrevi o RNG a partir do artigo.
Eu descartei coisas desnecessárias e foi isso que recebi:
A distribuição acaba também por ser uniforme.
Comparei-a com a distribuição da ajuda, não vejo qualquer diferença