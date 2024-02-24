Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 96

Os dados das pétalas de íris não são um sinal, esta tabela não é adequada para um teste de previsão. Apenas uma série temporal é adequada para um lote, onde você recebe novos valores em determinados intervalos e os combina em um vetor. Por este motivo, não é possível modificar a ordem das linhas na tabela de dados para previsão. E você não pode remover aleatoriamente algumas linhas para validação, tudo deve estar em ordem estrita - primeiro dados para treinamento, depois dados para validação. Sem amostra.

A melhor coisa a fazer com a íris é usar o número máximo de componentes min(dim(dt.forec.dt)) = 14, mas acho que a precisão ainda estará abaixo dos 100%.

 
Acho que o posto sobre íris é muito importante.

A questão é que o rf é fenomenalmente propenso ao sobretreinamento.

E aqui acontece que o ForeCA não tem tal propensão. Então é um pacote muito útil.

 
Quais são os seus resultados com a BP lá?
 
SanSanych Fomenko:

Acho o post sobre íris muito importante.

O facto é que o rf é fenomenalmente propenso ao excesso de aprendizagem.

E aqui acontece que a ForeCA não tem essa tendência. Então é um pacote muito útil.

Mesmo com sobretreinamento, se você adicionar 10 colunas com valores aleatórios a 4 preditores para íris, a floresta ainda prevê novos dados com quase 100% de precisão. Estou surpreendido, e feliz por a floresta ter corrido bem. Nunca fiz tal experiência antes, vou tê-la em mente para o futuro.

Pela minha parte, chamei todos os preditores de ruído com previsibilidade ~ 1% (tanto o comprimento do lóbulo como os preditores a partir de valores aleatórios), e tentei extrair algum sinal de tudo isso. Acho que é inútil extrair sinal de lugares onde não deveria haver nenhum, esta experiência não diz nada à previsão.

mytarmailS:
Quais são os seus resultados com a BP lá?

O modelo ainda está a aprender. Provavelmente já alimentei demasiados dados, mas não quero cancelá-los, deixá-los funcionar até ao fim, vou deixá-los. Depois escrevo sobre os resultados quando tudo acabar.

 
Eu certamente não quero me antecipar, mas Reshetov fez uma coisa tão legal na nova versão.... Vai resolver os teus problemas num instante. Eu dei-lhe a ideia, mas ele próprio já estava a pensar nisso, por isso os tolos pensam da mesma maneira e o resultado é uma coisa poderosa. Não devias estar a descarregar nele.....
 
Mihail Marchukajtes:
Eu certamente não quero me adiantar, mas Reshetov fez uma coisa tão legal no novo release.... . Não devias estar a criticá-lo.....

Conversa fixe sobre coisas fixes...

E veremos pelo menos uma comparação com o geralmente aceite e comummente conhecido e reconhecido?

 
SanSanych Fomenko:

Conversa fixe sobre coisas fixes...

Será que veremos sequer uma comparação com o geralmente aceite e comummente conhecido e reconhecido?

Um dia verás um, porque não 12...
 
Dr.Trader:

Embora a floresta se retraia, se adicionarmos mais 10 colunas com valores aleatórios aos 4 preditores Iris, a floresta ainda prevê os novos dados com quase 100% de precisão. Estou surpreendido, e feliz por a floresta ter corrido bem. Eu próprio não fiz tal experiência, vou tê-la em mente para o futuro.

Sim, eu próprio estou surpreendido por ter ignorado tão brilhantemente o ruído e diferenciado dos preditores, também nunca o fiz, foi curioso....

Então até hoje eu não tinha absolutamente nenhuma confiança na função importense...

mas fez-me acreditar nisso.

 
Continuar a não confiar na importância ao usá-lo para forex. A íris é um dado muito simples, existem regularidades directas entre os dados disponíveis e as classes. RF basta encontrar um conjunto mínimo de preditores sobre os quais as classes de íris podem ser definidas e você está acabado.
