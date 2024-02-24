Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 945
Você acha que estes ciclos também estão presentes em pequenos TFs? Vamos dar uma olhada, há mais bares lá!
não estou interessado em pequenos, estou interessado em mudanças totais de padrão trimestrais e superiores
Há um artigo, verifique o que precisa de ser feito.
Sim, sim, eu li o artigo. Como esperado, existem realmente funções que descrevem tendências (movimento direcional), se a função deixou de descrever, nós geramos uma nova, e assim por diante.
Entendo corretamente que a amplitude nos gráficos mostra a largura alcançada por função para descrever a janela selecionada?
Aqui está outra experiência interessante...
Você tem um lucro para cada entrada comercial (finRez_Buy). Você pode configurar a árvore não para classificação, mas para regressão - dê como alvo para esses mesmos lucros. É pouco provável que a árvore seja capaz de prever valores específicos, mas pelo menos dividirá o alvo em vários grupos, dependendo da ramificação permitida. Então você pode desenhar a árvore resultante, e seguindo os galhos tentar descobrir onde estão os maiores lucros. Talvez isso o ajude na sua recuperação de informação.
Uma previsão positiva de tal árvore pode ser vista como um sinal de entrada.
Fui apanhado pelo momento... Eu não percebi tudo...
Você joga em um cassino, na propriedade do cassino, de acordo com as regras do cassino. Renat e eu avisámos-te. Melhor ler no fórum sobre trocas reais, o mt5 permite que você chegue lá.
parti o meu cérebro a tentar compreender a questão. Vou descansar e chorar lágrimas amargas por causa da situação dos pobres comerciantes.
e Aleshina individualmente
O artigo fala sobre o métodoEMD, que é a construção de linhas extremas de envelope e subsequente processamento que resulta em funções. Portanto, entendo que no gráfico deste indicador vemos a largura de amplitude que depende da diferença entre dois extremos dentro de um certo período de tempo.