Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só

Vasily Perepelkin:
E eu comecei a me interessar, mas pretendo administrar uma equipe de analistas e especialistas do ML, preciso estar ciente do que eles fazem.
Traz-me lágrimas aos olhos...
 
Andrey Dik:

Porque é que paraste?

Havia um Expert Advisor de tendências. Tinha uma floresta aleatória a participar na previsão de tendências. Eu não acredito que haja tendências à frente. Eu devia trocar os desvios e isto é GARCH.

SanSan Fomenko:

Então a decisão final é baseada em "acreditar/não acreditar"... E tu acreditas numa merda chamada GARCH. Bem, por agora . Mas talvez não.

Então o que você faz?

 
Oleg avtomat:

Então o que você faz?

Eu não acredito em nada.

Portanto, ANTES dos testes eu tento obter provas de que meu modelo se comportará da mesma maneira fora da amostra de teste. A GARCH está cheia de ferramentas para isto. Não estou interessado em um TS cujo comportamento futuro não está definido.

Mas a ideologia é radicalmente diferente do MO.

Para ajudar os teóricos e praticantes:



SanSanych Fomenko:

Então você já brinca com andaimes há vários anos. Agora você vai dominar o brinquedo GARCH -- este brinquedo será suficiente por um longo tempo.

E não importa quão radicalmente a ideologia difere do MO, você vai precisar de alguma ajuda neste negócio.

SanSanych Fomenko:

Já o ouvimos 500 vezes :) É interessante ver algumas imagens ou resultados, nem tudo é tão complicado nestes modelos, um par de meses será suficiente para entender se funciona ou não.

Eu gostaria de ver um tópico separado sobre este método ou artigos)

 
SanSanych Fomenko:

O fã mais ardente de prever o futuro está deflacionado. A Oracle não funcionou, mas as tentativas continuam.

Todos os métodos de máquina são baseados em lembrar o histórico e aplicá-lo ao futuro. É tão difícil de entender que a história não se repete.

 
Sergey Chalyshev:

+

As ilusões são difíceis para as pessoas desistirem.


alquimistas em busca da pedra filosofal....

 

Olá a todos os guerreiros invisíveis!


Ainda ninguém fez um robô de rede neural forex?

Acho que já o fiz. Mas sob a forma de um robô de várias moedas.

Ele calcula para comprar o dólar e vender o euro.

