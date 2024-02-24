Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 462
E eu comecei a me interessar, mas pretendo administrar uma equipe de analistas e especialistas do ML, preciso estar ciente do que eles fazem.
Porque é que paraste?
Havia um Expert Advisor de tendências. Tinha uma floresta aleatória a participar na previsão de tendências. Eu não acredito que haja tendências à frente. Eu devia trocar os desvios e isto é GARCH.
Então a decisão final é baseada em "acreditar/não acreditar"... E tu acreditas numa merda chamada GARCH. Bem, por agora . Mas talvez não.
Então o que você faz?
Eu não acredito em nada.
Portanto, ANTES dos testes eu tento obter provas de que meu modelo se comportará da mesma maneira fora da amostra de teste. A GARCH está cheia de ferramentas para isto. Não estou interessado em um TS cujo comportamento futuro não está definido.
Mas a ideologia é radicalmente diferente do MO.
Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)
Para ajudar os teóricos e praticantes:
Eu não confio em nada.
Então você já brinca com andaimes há vários anos. Agora você vai dominar o brinquedo GARCH -- este brinquedo será suficiente por um longo tempo.
E não importa quão radicalmente a ideologia difere do MO, você vai precisar de alguma ajuda neste negócio.
Eu não confio em nada.
Já o ouvimos 500 vezes :) É interessante ver algumas imagens ou resultados, nem tudo é tão complicado nestes modelos, um par de meses será suficiente para entender se funciona ou não.
Eu gostaria de ver um tópico separado sobre este método ou artigos)
Eu não confio em nada.
O fã mais ardente de prever o futuro está deflacionado. A Oracle não funcionou, mas as tentativas continuam.
Todos os métodos de máquina são baseados em lembrar o histórico e aplicá-lo ao futuro. É tão difícil de entender que a história não se repete.
O fã mais ardente de prever o futuro está deflacionado. O oráculo falhou, mas as tentativas continuam.
+
As ilusões são difíceis para as pessoas desistirem.
alquimistas em busca da pedra filosofal....
Olá a todos os guerreiros invisíveis!
Ainda ninguém fez um robô de rede neural forex?
Acho que já o fiz. Mas sob a forma de um robô de várias moedas.
Ele calcula para comprar o dólar e vender o euro.