Doc está provavelmente vivo, apenas ofendido pelo número uno e pelo fato de ter jogado bitcoins no Bitrex, mas Aliosha e Jura estão provavelmente realmente no submundo, provavelmente em circunstâncias violentas. Aqui está um anúncio para forex... Seria bom se alguém cantasse algo sobre como o mercado sobe e quebra caras, ambos estúpidos e espertos, ambos covardes e desesperados atrevidos, algo como "Um dia o mundo se dobrará para nós" de Makarevich.
Qualquer coisa pode acontecer. Ninguém vive para sempre debaixo da lua.
É uma pena que o Aleshka tenha apagado os seus postos. Nem Alesha, nem as suas obras-primas imbuídas de amor pelo neuroGraal caseiro... Ehhh... Estou à beira das lágrimas...
Palavras não são física, mas letras, provavelmente é por isso que seus chamados para a comunidade estão cheios de expressão e poesia, mas não de motivação e senso técnico.
Por exemplo, com a análise da memória do BP, alocação de seções, etc., para tais trabalhos você precisa de uma declaração de problema normal, não um link para os arquivos "não digeridos" de alguém em formato interno, sem autor para perguntar algo e ligar para adivinhar algo lá.
Na melhor das hipóteses, pode atrair algum aventureiro que apenas dirá que já adivinhou tudo e promover as suas screenshots com indicadores ou gráficos de equilíbrio na ocasião.
Mas se este não for o objetivo, então ofereça dados de entrada normais, por exemplo arquivos CSV para upload para símbolos MT5 personalizados com conjuntos adicionais ocultos de testes de avanço, nos quais você pode verificar os resultados, formular uma tarefa clara e inequívoca e organizar o trabalho, como um teste ou como uma competição de modelos de MO.
Acho que a propensão das pessoas para a guinada e o seu talento para a faísca pode muito bem derreter a comunidade local:)
Alexey não escolheu o pior catbust, um dos melhores para a pesquisa, de longe. É usado no CERN, por exemplo, para analisar resultados de colisões... alguém que lida com aleatoriedade quântica )
Mais detalhes aqui, por favor. O Catbust parece ser um produto de Yandex. Ou eu estou enganado?
Mais detalhes aqui, por favor. Catbust, acho eu, é um produto de Yandex. Ou será que estou errado?
Está em contradição com alguma coisa?
Aqui está novamente o problema do Doc
Seu modelo fez o trabalho e teve lucro em uma das séries artificiais anexas àquele posto. Se o seu modelo não consegue fazer isso, talvez seja demasiado cedo para assumir uma pressão arterial real?
Ele estava trabalhando com as primeiras diferenças - incrementos de BPs reais e algo mais (ele não me contou tudo, é claro). O seu modelo previu o sinal do próximo incremento e o seu sinal estava no lado positivo.
Então porque é que toda a gente aqui cospe na experiência de comerciantes de sucesso e reinventa tudo aqui, assustando os jovens com algum herbário! Eu não entendo. Recuso-me a compreender.
A memória é boa.
Mas derrete com o tempo.
É a mesma coisa no mercado.
Portanto, a tarefa é ainda mais difícil.
É solvível, é claro.
Isso contradiz alguma coisa?
Deveria ser? Talvez eu não entenda do que estamos a falar, eu quero esclarecer.
Esclarecer o quê? Produto Yandex sim.
:))) Vou pensar sobre isso.
Entretanto, mais uma vez, o que eu realmente vi a trabalhar no neurónio:
1. são usados incrementos numa fila de teca fina.
2. O desbaste é feito com um algoritmo astuto: a) a diferença entre dois valores consecutivos deve exceder o spread, b) a densidade de distribuição dos incrementos deve ser maximamente simétrica, ou seja, o coeficiente de assimetria deve ser =0 em qualquer amostragem.
3. o coeficiente de autocorrelação dos incrementos também é importante.
4. Prediz o sinal do próximo incremento
Como podem ver, a tarefa mais difícil é a número 2. É a que precisa de ser dada uma atenção sem restrições.
Tudo o resto é um disparate e um disparate.
É sobre outros pontos que não o segundo ou sobre a minha conta real de hoje?
Saiam daqui!
Tio, não fui eu que te escrevi.
Não interfira onde não lhe é pedido, nem tenha tacto na sua comunicação.ou vou começar a carregar no botão "violação" novamente.